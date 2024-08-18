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Karabük'te Trafik Kazası: 9 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Karabük'te bir hafif ticari aracın refüje çarpması sonucu 9 yaşındaki Talha Berk K. yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 14:05
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 14:14
Karabük'te Trafik Kazası: 9 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Karabük'te Trajik Kaza

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari bir araç refüje çarptı. Bu talihsiz olayda, 9 yaşındaki Talha Berk K. hayatını kaybetti, Nagihan K. ile Tolga Mert K. yaralandı.

Kaza Detayları

58 yaşındaki Zekai Y. yönetimindeki 34 ZC 4619 plakalı hafif ticari araç, Ankara-Karabük kara yolu üzerindeki Zopran köyü Hamzalar mevkiinde kaza yaptı. Refüje çarpan araç nedeniyle hemen sağlık, jandarma ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, hafif ticari aracın içerisinde yaptıkları incelemede Talha Berk K.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı durumdaki Nagihan K. ve 7 yaşındaki Tolga Mert K. ise hemen hastaneye kaldırıldı. Kazanın sebebi ise jandarma tarafından araştırılmaya başlandı.

Karabük'te hafif ticari aracın refüje çarpması sonucu 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi...

Karabük'te hafif ticari aracın refüje çarpması sonucu 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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