Karabük'te Trajik Aile İçi Olay: Ağabeyinin Eşini Vuran Kişi İntihar Etti

Karabük'te Aile İçi Trajik Bir Olay

Karabük'ün Eflani ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, 80 yaşındaki Hüseyin Ortakcı, ağabeyinin eşi Gülsiye Ortakcı'yı silahla öldürdükten sonra intihar etti.

Olayın Gelişimi

Olay, Alpagut köyü Hıdırlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle evinde, 72 yaşındaki Gülsiye Ortakcı'yı vuran Hüseyin Ortakcı, aynı silahla kendi yaşamına son verdi.

Yardım Ekiplerinin Müdahalesi

Olayın ardından sağlık ve jandarma ekipleri derhal bölgeye sevk edildi. Yapılan incelemede, her iki kişinin de yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenazelerin Taşınması

Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından, Hüseyin Ortakcı ve Gülsiye Ortakcı'nın cenazeleri, Eflani İlçe Entegre Hastanesi morguna kaldırıldı.

Karabük'ün Eflani ilçesinde, ağabeyinin eşini silahla öldüren kişi intihar etti. Bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Karabük'ün Eflani ilçesinde, ağabeyinin eşini silahla öldüren kişi intihar etti. Bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Karabük'ün Eflani ilçesinde, ağabeyinin eşini silahla öldüren kişi intihar etti. Bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.