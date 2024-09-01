Karabük'te Tüfekle Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti

Karabük'te Korkunç Olay

Karabük'ün tarihi ilçesi Safranbolu'da, bir kişi tüfekle vurularak yaşamını yitirdi. Olay, ilçeye bağlı Çavuşlar köyünde meydana geldi.

Olayın Ayrıntıları

53 yaşındaki Y.Y., hayvanlarını beslemek üzere ahıra giden 65 yaşındaki Nuri Gültekin'e, henüz bilinmeyen bir nedenle tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan kurşun, Gültekin'in göğsüne isabet etti.

Sağlık Durumu ve İncelemeler

Olay yerine sağlık ekiplerinin sevk edilmesiyle, yapılan muayenede Nuri Gültekin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Bu trajik olay, köyde şok etkisi yarattı.

Y.Y. Gözaltına Alındı

Olayın ardından Y.Y., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığının da altı çizildi.