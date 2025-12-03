Karabük'te Türkmenistan uyruklu genç yolda ölü bulundu

Olay ve ilk müdahale

Karabük'te, 100. Yıl Mahallesi Öğretmenler Sitesi mevkiinde yoldan geçen vatandaşlar tarafından yerde hareketsiz yatan bir genç fark edildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, üzerinde bulunan belgelere göre Koldash S. adlı Türkmenistan uyruklu gencin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Otopsi ve soruşturma

Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Talihsiz gencin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Koldash S.'nin ölüm nedenine ilişkin kesin bulgular, yapılacak otopsi sonrası açıklanacak. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KARABÜK’TE YOLDA TÜRKMENİSTAN UYRUKLU GENÇ YOLDA YAŞAMINI YİTİRMİŞ HALDE BULUNDU.