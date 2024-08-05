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Karabük'te Uyuşturucu İçeren Çalıntı Araç Kazaya Karıştı

Karabük'te polisin dur ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 11:37
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 11:57
Karabük'te Uyuşturucu İçeren Çalıntı Araç Kazaya Karıştı

Karabük'te Olay Anı

Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayan bir aracın sürücüsü, aşırı hızla ilerleyerek kaza yaptı. Olay, Karabük-Ankara kara yolu üzerindeki Kantar mevkiinde gerçekleşti.

Polis Takibi ve Kazanın Detayları

Polis ekipleri, plakası olmayan bir otomobili hızlı bir şekilde geçerken fark etti. Araç hemen takibe alındı fakat sürücü, ekiplerin uyarılarına rağmen durmayı reddetti. Bu gelişmenin ardından, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kontrol noktasına bilgi verildi.

Araç, Öğlebeli Kavşağı'na geldiğinde kaza yaptı; içerisindeki üç şüpheliden iki tanesi olay yerinden kaçmayı başardı, ancak M.D. isimli zanlı polis tarafından yakalandı.

Baskın ve Ele Geçirilenler

Olay yerinde yapılan detaylı incelemede, çalıntı aracın içinde beş paket uyuşturucu madde ve hazır esrar bulundu. Araç sahibinin Kocaeli'de aranan bir çalıntı otomobil kaydı olduğu tespit edildi.

Soruşturma Süreci

Kazanın ardından, olayla ilgili soruşturmanın Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve 3 Nisan Şehit Nazif Topsakal Polis Merkez Amirliği tarafından sürdürüleceği bildirildi.

Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kaza yaptı, uyuşturucu madde ele...

Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kaza yaptı, uyuşturucu madde ele geçirilen çalıntı araçtaki 1 şüpheli gözaltına alındı.

Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kaza yaptı, uyuşturucu madde ele...

Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kaza yaptı, uyuşturucu madde ele geçirilen çalıntı araçtaki 1 şüpheli gözaltına alındı.

Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kaza yaptı, uyuşturucu madde ele...

Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kaza yaptı, uyuşturucu madde ele geçirilen çalıntı araçtaki 1 şüpheli gözaltına alındı.

Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kaza yaptı, uyuşturucu madde ele...

Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kaza yaptı, uyuşturucu madde ele geçirilen çalıntı araçtaki 1 şüpheli gözaltına alındı.

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