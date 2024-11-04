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Karabük'te Yaban Kedisi, Karaca ve Tilki Görüntülendi

Karabük'te yaban kedisi, karaca ve tilki doğal yaşam anlarıyla kaydedildi. Doğa severler için ilginç görüntüler.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 20:33
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 20:33
Karabük'te Yaban Kedisi, Karaca ve Tilki Görüntülendi

Karabük'te Yaban Hayvanları Görüntülendi

Karabük'ün doğal güzelliklerinde, yaban kedisi, karaca ve tilki gibi hayvanlar cep telefonuyla kaydedildi. Olay, Ovacık ilçesi Kışla köyü civarında gerçekleşti.

Yaban Kedisi Aniden Ortaya Çıktı

Bir sürücü, tarladan fısıldayan yaban kedisini fark ederek aracından inip cep telefonuyla görüntülemeye başladı. Hayvan, ormana doğru yürüyerek kayıtlara geçti.

Karacanın Zorlu Yürüyüşü

Yenice ilçesinin Gökbel köyü yolunda seyahat eden başka bir sürücü, yamaca tırmanmaya çalışan bir karaca ile karşılaştı. Hayvanın ağaçlık alana girdiği an, araç içi kamerasıyla kaydedildi.

Tilki Çöp Konteynerinde Yiyecek Aradı

Merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde ise bir tilki, çöp konteynerinin etrafında yiyecek arıyordu. O sırada mahalle sakini, tilkinin bu anını cep telefonuyla görüntülemeyi başardı. Karabük, doğal yaşamın gözler önüne serildiği bu tür anlarla dolu. Bu görüntüler, bölgenin biyoçeşitliliğini gözler önüne seriyor.

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