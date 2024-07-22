Karabük'te Yalnız Yaşayan Kemal Öztürk'ün Ölümü Üzerine Detaylar

Karabük'te Şok Olay

Karabük'te Üniversite Mahallesi'nde yalnız yaşayan bir kişi, kendisinden haber alınamaması üzerine evinde ölü bulundu. Geçmişte Karabükspor taraftar grubu olan "Mavi Ateş"in amigoluğunu yapmış olan Kemal Öztürk (41), uzun süredir haber alınamaması sonucunda yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

Olay Yerinde Gelişmeler

İhbarın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine intikal etti. Çilingir yardımıyla daireye giren ekipler, Öztürk'ü yatağında hareketsiz şekilde buldu. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Kemal Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze İşlemleri

Olay yeri inceleme ekipleri, gerekli çalışmaları gerçekleştirdikten sonra Öztürk'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın nedenine dair detaylar araştırılmaktadır.

Karabük'te bir süredir kendisinden haber alınamayan Kemal Öztürk (41) , evinde ölü bulundu. Öztürk'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.