Karabük'te Yangın: İki Katlı Müstakil Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Yangın Korkuttu: Karabük'te Müstakil Ev Küle Döndü

Karabük'te Yeşil Mahalle Esentepe Caddesi'nde bulunan Ş.K.'ye ait 2 katlı müstakil ev, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangın, yerel saat 14:00 sularında başladı.

Yangının haber verilmesi üzerine, olay yerine Karabük Belediyesi itfaiye, sağlık ve polis ekipleri hızla sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin yayılmasını önlemeye çalıştı.

Ne yazık ki, yangın kısa sürede evin tamamını sardı ve ev kullanılamaz duruma geldi. Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.