Karabük'te Yaralı Kızıl Şahinler ve Hasta Kurt Kurtarıldı

Karabük'te yaşanan bir doğa olayında, yaralı 2 kızıl şahin ile hasta bir kurt tedavi altına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından Safranbolu ilçesinde gerçekleştirilen bir çalışma sırasında 2 yaralı kızıl şahin bulundu.

Ekipler, şahinlerin sağlık durumu için gerekli tedavi ve bakım işlemleri için onları Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti. Bu süreç, doğadaki yaralı hayvanların korunması ve tedavi edilmesi konusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ayrıca, 100. Yıl Mahallesi 1059 Sokak'ta bir vatandaş tarafından bulunan hasta kurt, durumu hemen yetkililere bildirilerek kurtarıldı. İhbar üzerine bölgeye hızlıca giden Karabük Belediyesi Hayvan Bakımevi ekipleri, kurdu yakalamayı başardı. Yapılan incelemelerde, kurdun uyuz olduğu belirlendi ve bu hayvan da Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yaralı kızıl şahinler ve hasta kurt, tedavi süreçlerinin ardından sağlıklarına kavuşarak doğal ortamlarına bırakılacak.

Karabük'te jandarma ekiplerince bulunan yaralı 2 kızıl şahin ile vatandaşların bulduğu kurt tedaviye alındı.

Karabük'te jandarma ekiplerince bulunan yaralı 2 kızıl şahin ile vatandaşların bulduğu kurt tedaviye alındı.