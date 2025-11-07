Karabük'te Yardım Etkinliğinde Satılan Döner 28 Öğrenciyi Zehirledi

Karabük’te Gazze yardım etkinliğinde dağıtılan pilav üstü tavuk döner ve ayran yiyen 28 öğrenci zehirlendi; gıda numuneleri alındı, analiz sürüyor.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 16:47
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 16:47
Olay ve müdahale

Karabük’te Gazze için düzenlenen yardım etkinliğinde dağıtılan pilav üstü tavuk döner ve ayran tüketen 28 öğrenci zehirlendi. Olay, Şehit Mehmet Esen Ortaokulu ile Anayasa İlköğretim Okulu'nda öğrenim gören öğrencilerin, okulun karşısındaki Yeşil cami içerisinde gerçekleştirilen etkinlikte satılan döneri yemelerinin ardından mide bulantısı ve kusma şikâyetleriyle rahatsızlanması üzerine ortaya çıktı.

Durumun bildirilmesiyle 112 Acil Servis ekipleri okullara sevk edildi. İlk müdahaleler sonrası öğrenciler, sağlık kuruluşlarına sevk edildi; 22 öğrenci Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 6 öğrenci Safranbolu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Zehirlenme şikâyetiyle başvuran tüm öğrenciler ayakta tedavi edilerek taburcu edildi.

İnceleme ve analiz

Olayın ardından Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yardım etkinliğinin yapıldığı camide satılan döner ve ayrandan numune aldı. Gıda maddelerinin analizleri sürüyor ve konu ile ilgili resmî inceleme başlatıldı.

