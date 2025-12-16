DOLAR
Karabük’te Yüksek Kesimlerde Kar 40 Santimetreye Ulaştı

Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar örtüsü yer yer 40 santimetreye ulaştı; bin 700 rakımlı Sarıçiçek ve Ömür Ahmet Kıran mevkisi beyaza büründü, doğaseverler bölgeye akın etti.

Karabük’ün yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı yer yer 40 santimetreye ulaştı.

Safranbolu ilçesine yakın bin 700 rakımlı Sarıçiçek ve Ömür Ahmet Kıran mevkisi beyaz örtüyle kaplanırken, bölgedeki kar manzarası doğaseverleri ve macera tutkunlarını çekti.

Doğa Tutkunları ve Offroad Sevenler Bölgeye Akın Etti

Kar yağışını fırsat bilen offroad tutkunları, arazi araçlarıyla bölgeye gelerek karda sürüş yaptı ve kamp kurdu. Kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı bölgede soğuk havaya rağmen vatandaşlar doğayla iç içe vakit geçirerek karın keyfini çıkardı.

Yerel halk ve ziyaretçiler, eşsiz manzara eşliğinde kış aktivitelerine katılırken, bölgedeki beyaz örtü fotoğraf tutkunları için de cazibe merkezi oluşturdu.

