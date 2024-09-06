Karabük'te Zararlı Argiope Lobata Örümceği Tespit Edildi

Karabük'te Zehirli Örümcek Tespit Edildi

Karabük'ün 100. Yıl Mahallesi'nde bulunan bir sitede, zehirli örümcek türlerinden biri olan argiope lobataya rastlandı. Bahçede örümcek gören site sakinleri, durumu derhal itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye Ekipleri Harekete Geçti

Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri, olay yerine gelerek örümceği bir kavanoz içerisinde güvenli bir şekilde topladı. Yapılan incelemeler sonucunda, örümceğin argiope lobata türüne ait olduğu onaylandı.

Uzmanlardan Açıklama

Karabük Üniversitesi Orman Fakültesi'nden Doç. Dr. Cumhur Güngöroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu türün Türkiye'nin değişik bölgelerinde görülmeye başladığını ifade etti. Güngöroğlu,“Argiope lobata türünün genellikle Akdeniz bölgesinde rastlandığını ve ağlarını zikzak şeklinde ördüğünü belirtti.

Güngöroğlu, "Oldukça büyük örümceklerdir. Erkekleri 6 cm, dişileri ise yaklaşık 25 cm uzunluğuna ulaşabilir. Zehirli olmalarına karşın insan sağlığı açısından tehlikeli bir tür olarak değerlendirilmezler. Fakat bebekler, hastalığı olan bireyler ve örümcek ısırığına duyarlılığı olanlar dikkatli olmalıdır," dedi.

Karabük'te zehirli örümceklerden "argiope lobata" türüne rastlandı.

Karabük'te zehirli örümceklerden "argiope lobata" türüne rastlandı.