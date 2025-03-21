Karabük'teki Bitki Örtüsü Karacalar İçin İdeal Bir Ortam Oluşturuyor

Karabük Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cumhur Güngöroğlu, Karabük'ün zengin bitki örtüsünün karacalar için ideal bir yaşam alanı sağladığını açıkladı.

Prof. Dr. Güngöroğlu, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, karacaların genellikle ormanlık ve tarım alanlarının yoğun olduğu bölgelerde yaşadığını belirtti. Özellikle Karabük'ün Ovacık, Eflani ve Eskipazar ilçelerinde karacaların sıkça görüldüğünü ifade etti.

Güngöroğlu, "Karabük'ün yüzölçümünün yaklaşık %74'ü ormanlık alanlarla kaplıdır. Ayrıca tarım alanları, ormanlık bölgelerin içinde serpilmiş durumda. Bu da karacalar için mükemmel bir yaşam ortamı sunuyor. Karacalar, hem ormanlık alanlarda hem de bu alanların tarım ve köy yerleşim yerleri ile kesiştiği bölgelerde yaşayabiliyorlar." dedi.

Karacaların özellikle kış aylarında daha fazla gözlemlendiğini aktaran Prof. Dr. Güngöroğlu, "Karacalar aile düzeninde yaşar; genellikle beşerli, onarlı ve yirmişerli gruplar halinde bulunurlar. Kış aylarında bu gruplar bir araya gelir ve beslenme alanlarına yönelirler." şeklinde konuştu.

Kışın insanların kullandığı tarlaların etrafındaki ormanların karacalar için daha cazip hale geldiğini ifade eden Güngöroğlu, "Kasım ayından itibaren toplanmaya başlarlar. Gıda bulmak için tarım alanlarına yaklaşma olasılıkları artar," diye ekledi.

Ovacık ve Eflani'nin karacalar için mükemmel bir arazi mozaiği sunduğunu vurgulayan Güngöroğlu, "Ovacık'ta geçen yıl meydana gelen büyük orman yangını sonrası, ilk yağışlarla birlikte ormanda daha fazla bitki türü oluştu. Bu da karacaların otlama potansiyelini artıracaktır. Önümüzdeki yıllarda Ovacık civarında karaca sayısında artış bekliyoruz," dedi.

Son olarak, Karabük'te karaca envanteri ile ilgili çalışmaların yetersiz olduğunu belirten Güngöroğlu, tahminlerine göre 100 hektar alanda 5-6 karaca bulunabileceğini belirtti. "Habitat mozaiği bu durumu destekliyor. Gıda alanlarına giden yolların varlığı, vaşak ve kurt gibi türleri de o bölgelere çekmektedir," diyerek sözlerini tamamladı.

Karabük Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Toprak İlmi ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cumhur Güngöroğlu, Karabük'ün bitki örtüsünün karacalar için ideal ortam sağladığını bildirdi.

Karabük Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Toprak İlmi ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cumhur Güngöroğlu, Karabük'ün bitki örtüsünün karacalar için ideal ortam sağladığını bildirdi.