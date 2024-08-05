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Karabük'teki Öğrenci Cinayeti Davası Devam Ediyor

Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın cinayetiyle ilgili sanığın yargı süreci sürüyor.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 18:41
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 19:04
Karabük'teki Öğrenci Cinayeti Davası Devam Ediyor

Karabük’te Cinayet Davası

Karabük'ün Filyos Çayı'nda bulunan cesediyle gündeme gelen Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın öldürülmesiyle ilgili dava devam etmekte.

Duruşma Detayları

Karabük Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen 4. duruşmada, öğrencinin ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu. Sanık D.A. ise, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Aile İfadeleri

Ibouanga'nın babası Guy Serge Ibouanga, tercüman yardımıyla yaptığı konuşmada, "Tek çocuğum olan kızım eğitim almak için buraya geldi. Olay gecesi bodrum katında bulunduğuna dair kanıtlar var. Orada saç kalıntılarının olduğunu biliyoruz. Adaletin yerini bulmasını istiyorum." dedi.

Annesi Jessica Santda Makemba Panga ise, "Kızımın yaşadığı acının başka hiç kimse tarafından yaşanmamasını diliyorum. Bütün delillerin incelenmesini istiyoruz." şeklinde konuştu.

Sanığın Savunması

Sanık D.A., kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. Olay sırasında sigara almak için dışarıda olduğunu belirterek, "Şeker hastasıyım, ihtiyaç gidermek için durdum. Kızım yaşındaki bir çocuk için ne yapabilirim?" ifadelerini kullandı. D.A., tahliye talebinde bulundu.

Mahkemenin Kararı

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Duruşma sonrası, bir grup avukat ve destekçi, adaletin yerini bulması için süreci takip edeceklerini duyurdu.

Olayın Arka Planı

Olay, 26 Mart 2023 tarihinde, Yeşilköy köyü yakınında bir tren makinistinin Filyos Çayı'nda hareketsiz bir kişi görmesiyle ortaya çıkmıştı. Yapılan çalışmalarda cesedin, 17 yaşındaki Gabonlu öğrenci Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'ya ait olduğu belirlenmişti.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, 8 kişi gözaltına alındı. D.A., tutuklanırken diğer 7 şüpheli serbest bırakıldı. İddianamede D.A. hakkında çocuğu kasten öldürmek ve cinsel istismar girişiminden ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 2 yıl 11 ay 3 gün hapis cezası talep edilmektedir.

Karabük'te, Filyos Çayı'nda cesedi bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisi Jeannah Danys...

Karabük'te, Filyos Çayı'nda cesedi bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'yı öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmayı Ibouanga'nın babası Guy Serge Ibouanga (sol2) ve annesi Jessica Santda Makemba Panga (solda) da takip etti.

Karabük'te, Filyos Çayı'nda cesedi bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisi Jeannah Danys...

Karabük'te, Filyos Çayı'nda cesedi bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'yı öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmayı Ibouanga'nın babası Guy Serge Ibouanga (sol2) ve annesi Jessica Santda Makemba Panga (solda) da takip etti.

Karabük'te, Filyos Çayı'nda cesedi bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisi Jeannah Danys...

Karabük'te, Filyos Çayı'nda cesedi bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'yı öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmayı Ibouanga'nın babası Guy Serge Ibouanga (sol2) ve annesi Jessica Santda Makemba Panga (solda) da takip etti.

Karabük'te, Filyos Çayı'nda cesedi bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisi Jeannah Danys...

Karabük'te, Filyos Çayı'nda cesedi bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'yı öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmayı Ibouanga'nın babası Guy Serge Ibouanga (sol2) ve annesi Jessica Santda Makemba Panga (solda) da takip etti.

Karabük'te, Filyos Çayı'nda cesedi bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisi Jeannah Danys...

Karabük'te, Filyos Çayı'nda cesedi bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'yı öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmayı Ibouanga'nın babası Guy Serge Ibouanga (sol2) ve annesi Jessica Santda Makemba Panga (solda) da takip etti.

Karabük'te, Filyos Çayı'nda cesedi bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisi Jeannah Danys...

Karabük'te, Filyos Çayı'nda cesedi bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'yı öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmayı Ibouanga'nın babası Guy Serge Ibouanga (sol2) ve annesi Jessica Santda Makemba Panga (solda) da takip etti.

Karabük'te, Filyos Çayı'nda cesedi bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisi Jeannah Danys...

Karabük'te, Filyos Çayı'nda cesedi bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'yı öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmayı Ibouanga'nın babası Guy Serge Ibouanga (sol2) ve annesi Jessica Santda Makemba Panga (solda) da takip etti.

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