Karabük'teki Trafik Kazasında Genç Hayatını Kaybetti

Karabük'te Trajedik Kaza

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, 14 yaşındaki Eren Kinet ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ancak, burada 2 gün süren tedavisi sonrasında yaşamını yitirdi.

Kaza Detayları

Kaza, Mermer kavşağında 8 Ağustos'ta gerçekleşti. B.K. tarafından yönetilen LB EK 1717 Almanya plakalı otomobil, S.Y. idaresindeki 78 ABD 636 plakalı tırla çarpıştı. Kaza sonucunda otomobil sürücüsü B.K. ile birlikte Eren Kinet, B.M. (54), Y.A. (12) ve S.K. (39) yaralandı.

Son Veda

Eren Kinet'in cenazesi, Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Vahdet Camisi'nde ikindi namazıyla birlikte toprağa verilecek.