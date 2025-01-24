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Karabük'ün Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oluyor

Karabük yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterirken, Keltepe Kayak Merkezi beyaza büründü.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 12:47
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 12:54
Karabük'ün Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oluyor

Karabük'te Kar Yağışı Başladı

Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kentin yüksek noktalarında başlayan sağanak yağış, yerini karla kaplı manzaralara bıraktı.

Keltepe Kayak Merkezi Beyaza Büründü

Yağış sonrası Keltepe Kayak Merkezi ve çevresindeki ilçelerin yüksek kesimleri beyaza büründü. Hava sıcaklıkları ise 5 derece ile sıfırın altında 2 derece arasında değişkenlik göstermekte.

Gün içindeki değerlendirmelere göre, yağışların devam etmesi bekleniyor. Kayak severler için müjdeli bir haber olan bu kar yağışı, kayak sezonunun hızlanmasını sağlayabilir.

Karabük'ün yüksek kesimlerinde başlayan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı. Yağışın ardından...

Karabük'ün yüksek kesimlerinde başlayan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı. Yağışın ardından Keltepe Kayak Merkezi beyaza büründü.

Karabük'ün yüksek kesimlerinde başlayan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı. Yağışın ardından...

Karabük'ün yüksek kesimlerinde başlayan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı. Yağışın ardından Keltepe Kayak Merkezi beyaza büründü.

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