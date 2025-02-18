Karabük'ün Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oluyor

Karabük'te Kış Havası Hakim

Karabük'te Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası, yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini artırmaya başladı. Özellikle Keltepe Kayak Merkezi ve Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi gibi alanlarda kar yağışı gözlemleniyor.

Şehir Merkezinde Sağanak Yağış

Karabük şehir merkezinde ise sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor. Bu durum, kentin farklı bölgelerinde hava koşullarının değişkenlik göstermesine yol açıyor.

Kar yağışının görüldüğü diğer yerler arasında Karabük-Ankara kara yolunun Kemikli rampaları mevkisi ve ilçelerin yüksek kesimleri yer alıyor.