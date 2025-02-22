Karabük ve Bolu'daki Karla Mücadele: 176 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı

Karabük ve Bolu'da Karla Mücadele Devam Ediyor

Karabük ve Bolu illerinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarından 176'sının yeniden ulaşıma açıldığı bildirildi. Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışının ardından 179 köy yolunun ulaşıma kapandığı ifade edildi.

Ekipler Tüm Gücüyle Sahada

İl Özel İdaresine bağlı ekipler, 26 iş makinesi ve 74 personel ile aralıksız çalışarak 748 kilometre uzunluğundaki 122 köy yolunu açmayı başardı. Açıklamada, "Saat 20.00 itibarıyla kapalı köy yolu sayısı 57'dir. Çalışmalarımız gece boyunca devam edecektir" denildi.

Keltepe Kayak Merkezi Yolu İçin Çalışmalar Sürüyor

Keltepe Kayak Merkezi yolunda da temizlik ve tuzlama işlemlerine devam edildiği belirtildi. Bu süreçte Bolu'da da etkili olan kar yağışı sonrası 54 köy yolu ekipler tarafından ulaşıma açıldı.

Bolu Valisi'nden Açıklama

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, sosyal medya platformunda yapılan çalışmaların ardından 54 köy yolunun ulaşıma açıldığını duyurdu. Ekiplerin özverili çalışmaları sayesinde yerleşimlerin tekrar ulaşılabilir hale gelmesi sağlandı.

Karabük'te kar nedeniyle kapanan 179 köy yolundan 122'si açıldı.

Karabük'te kar nedeniyle kapanan 179 köy yolundan 122'si açıldı.