Karabük ve Düzce Yüksek Kesimlerine Kar Yağışı Düştü

Karabük ve Düzce Yüksek Kesimlerine Kar Yağdı

Karabük ve Düzce ilinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, özellikle UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Safranbolu ilçesinde tarihi konakların üstünü beyaz örtüyle kapladı. Kar yağışı, bölgedeki doğal güzellikleri de gözler önüne serdi.

Karla Kaplanan Doğal Güzellikler

Kar yağışı, Keltepe Kayak Merkezi, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi ile Karabük-Ankara kara yolunun Kemikli rampaları gibi yüksek kesimlerde etkili oldu. Düzce'nin Gölyaka ilçesinde de bulunan Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı'nda kar, aralıklarla yağıyor.

Kar Kalınlığı 40 Santimetreyi Buldu

Güzeldere Şelalesi'nde kar kalınlığının 40 santimetreyi bulduğu belirtildi. Beyaz örtüyle kaplanan ormanlık alan, havadan çekilen görüntülerle o kadar etkileyici hale geldi ki, piknik alanları ve ormanlık bölgeler kartpostallık manzaralar sundu.

Aileler Karda Eğlencenin Tadını Çıkardı

Bölgedeki bungalov evlerde konaklayan aileler, çocuklarıyla beraber karda kayma ve kar topu oynayarak keyifli vakit geçirdi. İlçeye bağlı yaylalar ve yüksek rakımlı köylerde de kar yağışının etkisi gözlemlendi.

Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu. Gölyaka ilçesindeki Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı beyaz örtüyle kaplandı.

Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu. Gölyaka ilçesindeki Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı beyaz örtüyle kaplandı.