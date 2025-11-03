Karabük Yenice'de İzinsiz Kazı Yapan 3 Kişi Suçüstü Yakalandı

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenice ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 kişiyi kazma, çapa ve 2 adet kürekle birlikte suçüstü yakaladı; şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 22:32
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 22:32
Karabük Yenice'de İzinsiz Kazı Yapan 3 Kişi Suçüstü Yakalandı

Karabük Yenice'de İzinsiz Kazı Yapan 3 Kişi Suçüstü Yakalandı

Karabük’ün Yenice ilçesinde düzenlenen operasyonda, izinsiz kazı yaptığı belirlenen 3 kişi suçüstü yakalandı.

Operasyon Detayları

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Yenice ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, izinsiz kazı yaptığı belirlenen 3 kişi suçüstü yakalandı. Olay yerinde kazma, çapa ve 2 adet kürek ele geçirildi.

Gözaltı ve Yasal Süreç

Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

KARABÜK’ÜN YENİCE İLÇESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA İZİNSİZ KAZI YAPTIĞI BELİRLENEN 3 KİŞİ...

KARABÜK’ÜN YENİCE İLÇESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA İZİNSİZ KAZI YAPTIĞI BELİRLENEN 3 KİŞİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI.

İLGİLİ HABERLER

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

Kış Lastiği Zorunluluğu Öne Çekildi: 15 Kasım 2025'te Başlıyor

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Esad Hasan Şeybani 21 Muhalif Diplomatı Görevine İade Etti
2
Düzce’de 116 Sürücüye Abart Egzoz ve Gürültü Cezası — Ekim 2025
3
Karatay'a Yeni Aile Sağlığı ve Sağlıklı Hayat Merkezi Açıldı
4
Antalya'da 15 Katlı Binada 5. Katta Patlama ve Yangın: 1 Yaralı
5
Aksaray'da Jandarmanın Operasyonu: 3 Tefeci Tutuklandı
6
Devlet Destekli Kiralık Konut İstanbul'da Başlıyor — 500 Bin Sosyal Konut
7
Aydın’da Kaçak Sigara Operasyonu: 260 Bin Dolu Makaron Ele Geçirildi

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti

Emeklilik Borçlanmasında 200 Bin TL Fırsat: Prime Tavan ve Oranlar Değişiyor

TOKİ 500 Bin Konut: Başvuru Ücreti 5 Bin TL ve Takvim

Kış Lastiği Zorunluluğu Öne Çekildi: 15 Kasım 2025'te Başlıyor