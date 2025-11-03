Karabük Yenice'de İzinsiz Kazı Yapan 3 Kişi Suçüstü Yakalandı

Karabük’ün Yenice ilçesinde düzenlenen operasyonda, izinsiz kazı yaptığı belirlenen 3 kişi suçüstü yakalandı.

Operasyon Detayları

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Yenice ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, izinsiz kazı yaptığı belirlenen 3 kişi suçüstü yakalandı. Olay yerinde kazma, çapa ve 2 adet kürek ele geçirildi.

Gözaltı ve Yasal Süreç

Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

