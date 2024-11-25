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Karabük-Zonguldak Kara Yolunda Heyelan Ulaşımı Aksattı

Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen heyelan sonucunda Karabük-Zonguldak kara yolunda ulaşım durma noktasına geldi.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 14:38
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 14:48
Karabük-Zonguldak Kara Yolunda Heyelan Ulaşımı Aksattı

Heyelan Ulaşımı Aksattı

Karabük'ün Yenice ilçesinde yaşanan toprak kayması nedeniyle Karabük-Zonguldak kara yolunda ulaşım ciddi şekilde aksadı.

Olayın Sebebi ve Meydana Gelişi

Bölgede süregelen aralıklarla yağan sağanak yağışlar, Gökbel köyü Alaçamkaya Tüneli yakınlarında heyelana neden oldu. Heyelan sonucu yola düşen kaya parçaları, trafiği olumsuz etkiledi.

Güvenlik Önlemleri ve Çözüm Süreci

Olay sonrası, jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alarak yoldaki tek şeridi araç trafiğine kapattı. Hemen ardından, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yolda biriken kaya parçalarını temizleyerek ulaşımın normale dönmesini sağladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle Karabük-Zonguldak kara yolunda...

Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle Karabük-Zonguldak kara yolunda ulaşım aksadı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle Karabük-Zonguldak kara yolunda...

Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle Karabük-Zonguldak kara yolunda ulaşım aksadı.

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