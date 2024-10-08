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Karabulut Ailesi Avukatından Cem Garipoğlu'nun DNA Raporuna İtiraz Açıklaması

Münevver Karabulut'un avukatı, Cem Garipoğlu'nun DNA raporuna itiraz edeceklerini duyurdu.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 16:24
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 16:24
Karabulut Ailesi Avukatından Cem Garipoğlu'nun DNA Raporuna İtiraz Açıklaması

Cem Garipoğlu'nun DNA Raporuna İtiraz Gündemde

İstanbul'da 2009 yılında hayatını kaybeden Münevver Karabulut'un ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, 2014'te cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu'na ait DNA raporuna itiraz edeceklerini açıkladı.

Adli Tıp Kurumu Raporu Üzerine Açıklamalar

Epözdemir, dün İstanbul Adliyesi önünde yaptığı basın toplantısında, Garipoğlu'nun mezarından alınan DNA örneklerinin %99.9 oranında uyuştuğunu hatırlattı. Ayrıca, mezardan çıkarılan bulgularla ilgili yapılan inceleme başvurularının Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kabul edildiğini belirtti.

Yeni İncelemeler Bekleniyor

Epözdemir, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı tarafından poşetin inceleneceğini ifade etti. Müvekkillerinin, Adli Tıp Kurumu raporuna itiraz edilmesi konusunda istekli olduklarını belirten avukat, adli tıp uzmanlarıyla birlikte raporu yeniden inceleyeceklerini bildirdi.

Olayın Geçmişi

Münevver Karabulut, 3 Mart 2009'da öldürüldü. Cem Garipoğlu, 10 Ekim 2014'te cezaevinde intihar etti. Karabulut ailesinin talebi doğrultusunda, Garipoğlu'nun mezarı 3 Ekim 2022'de açıldı. İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemelerde, mezardan çıkarılan kemik ve diğer bulguların, Garipoğlu'na ait DNA profiliyle eşleştiği bildirildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, bu incelemelerin titizlikle gerçekleştirildiğini vurguladı.

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