Karaburun'da Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Karaburun Açıklarında Tekne Kurtarma Operasyonu

Karaburun açıklarında arıza yapan bir tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Teknenin Durumu

Olayla ilgili olarak Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 7 metre uzunluğundaki teknenin makinesinin arızalandığı belirtildi. Teknenin içinde 2 kişinin bulunduğu kaydedildi.

Kurtarma Süreci

Kıyı Emniyeti'nin Tahlisiye-6 botu, sürüklenen tekneyi güvenli bir şekilde yedekleyerek Karaburun kıyısına yanaştırdı.

Bu başarılı operasyon, denizde güvenliğin sağlanmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.