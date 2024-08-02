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Karacabey Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Uzun'un Vefatı

Karacabey Belediyesi'nin başkan yardımcısı Turhan Uzun, halı sahada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 10:37
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 10:37
Karacabey Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Uzun'un Vefatı

Karacabey'de Üzücü Bir Kayıp

Karacabey ilçesi, mahalle sakinleri için üzücü bir olayla sarsıldı. Turhan Uzun (46), halı saha maçında ani kalp krizi geçirdi. Arkadaşlarıyla birlikte oynarken rahatsızlanan Uzun, düşerek yere yığıldı.

Acil Müdahale ve Hastane Süreci

Arkadaşlarının acil sağlık durumunu bildirmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri hızla olay yerine geldi. İlk müdahalesinin ardından Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uzun, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Cenaze Töreni ve Taziye Mesajı

Evli ve 3 çocuk babası olan Turhan Uzun'un cenazesi, Karacabey Ulu Cami'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından ilçe mezarlığına defnedilecek.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Uzun'un vefatı dolayısıyla derin üzüntü duyduğunu belirtti. Uzun'un Karacabey'e olan sevgisi ve hizmet aşkı ile her zaman örnek bir insan olduğunu vurgulayan Karabatı, "Onun kaybı, belediyemiz ve ilçemiz için büyük bir kayıptır. Merhum arkadaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum," ifadelerini kullandı.

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