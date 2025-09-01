Karacabey: Buldan orman yangınında batı ve doğu hatları durduruldu

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Denizli'nin Buldan ilçesinde 4 gündür süren orman yangınına ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Yapılan çalışmalarda yangının batı bölümünde ilerlemenin durdurulduğunu, doğu bölümünde ise büyük ölçüde ilerlemenin engellendiğini söyledi.

Buldan'daki son durum

Karacabey, havadan incelemelerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada yangının kontrolüyle ilgili, "Yangının özellikle batı kısmında ilerlemesini durdurduk, doğu kısmında büyük ölçüde ilerlemesini durdurduk. Şu anda güney ve kuzey hatlarında yoğunlaşıyoruz..." ifadelerini kullandı.

Yangının kontrol altına alınmasını güçleştiren etkenler arasında sıcaklık ve nem değerleri öne çıktı: Karacabey, sıcaklığın 37 derece ve nemin yüzde 20 olduğunu belirtti. Ayrıca, "Zaman zaman yön değiştiren rüzgarın sahadaki ekiplerin çalışmasını zorlaştırdığına" dikkat çekti ve bölgenin "sarp, kayalık ve engebeli" arazi yapısının müdahaleyi güçleştirdiğini vurguladı.

Müdahale gücü ve ekiplerin çalışması

Havadan ve karadan yürütülen yoğun çalışmalarda Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi şöyle aktarıldı: 151 arazöz, 12 iş makinesi, 85 ilk müdahale aracı ve 886 personelle olmak üzere toplamda 566 araç ve 2 bin 120 kişi ile yangına müdahale ediliyor. Karacabey, "Hava araçlarımız, günün aydınlanmasıyla birlikte göreve başladı ve gece boyunca da kara araçlarımızı çalıştırarak..." diye konuştu.

Karacabey ayrıca, "İlerleyen saatlerde rüzgarın biraz daha şiddetleneği, meteoroloji tarafından tahmin ediliyor. Bu, tamamen hava şartlarına bağlı. Biz bir an önce kontrol altına almak için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Bartın ve Karabük'teki gelişmeler

Diğer yangınlara ilişkin Karacabey, "Bartın'daki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Karabük'teki yangının da enerjisini düşürdük. Bir an önce kontrol altına almak için orada da çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor." bilgisini verdi.

Genel değerlendirme

Karacabey, küresel eğilimlerle paralel olarak Türkiye'de bu yıl orman yangınlarının uzun yıllar ortalamasının üzerinde olduğunu belirterek, "Bugüne kadar Orman Genel Müdürlüğü olarak 2476 orman yangını ve 3312 orman dışı alan yangını olmak üzere toplamda 5788 yangınla mücadele ettik ve bu yangınları kontrol altına aldık." dedi. Ayrıca meteorolojik şartların yangınların hızlı başlaması ve yayılmasını kolaylaştırdığını, bu nedenle herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

