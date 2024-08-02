Karacabey'de Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Uzun'un Vefatı

Konu Hakkında Genel Bilgi

Bursa'nın Karacabey ilçesinde halı sahada arkadaşlarıyla maç yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Uzun (46), dün ikindi vakti Karacabey Ulu Cami'de düzenlenen cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

Olayın Gelişimi

Uzun, Yeniköy Mahallesi'nde, akşam saatlerinde halı saha maçında aniden rahatsızlanarak yere düştü. Olayı gören arkadaşları durumu derhal 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İlk müdahalesinin ardından Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uzun, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Başkanın Mesajı

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Uzun’un ani vefatından duyduğu derin üzüntüyü ifade etti. Karabatı, "Onun kaybı, belediyemiz ve ilçemiz için büyük bir kayıptır. Turhan Uzun'un aile bireylerine ve tüm Karacabey halkına başsağlığı dilerken, merhum arkadaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum," şeklinde konuştu.

Cenaze Töreni ve Katılımcılar

Cenaze törenine, Uzun'un yakınları, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Karacabey Kaymakamı Hakan Kafkas, Karacabey İlçe Jandarma Komutanı J. Bnb. Mahir Yağmur, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ile birçok siyasi partinin temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri katıldı. Kalabalık bir topluluk, Turhan Uzun’un son yolculuğu için bir araya geldi ve kendisini uğurladı.