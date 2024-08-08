Karacabey'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Bursa'da Motosiklet Kazası: 1 Kayıp, 1 Yaralı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Sultaniye Mahallesi'nde yaşanan bir motosiklet kazasında 22 yaşındaki R.Ç. hayatını kaybetti, beraberindeki F.Ç. ise ağır yaralandı.

Kaza Ne Zaman Gerçekleşti?

Olay, motosikletin yoldan çıkarak bir evin bahçesindeki ağaca çarpmasıyla meydana geldi. Kaza anında plakasız motosikletle seyir halinde olan R.Ç., direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Acil Müdahale ve Hastane Süreci

Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, R.Ç. ile yaralı F.Ç.'yi Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Acı Kayıp: Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen R.Ç. yaşamını yitirdi. F.Ç.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Bölgedeki güvenlik güçleri, kazayla ilgili soruşturma başlatarak olayın nedenlerini araştırmaya başladı.