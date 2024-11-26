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Karacadağ Kayak Merkezi'ne Mevsimin İlk Karı Düştü

Şanlıurfa'nın Karacadağ Kayak Merkezi'nde mevsimin ilk karı kaydedildi, ekipler yolu açmak için seferber oldu.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 11:50
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 12:00
Karacadağ Kayak Merkezi'ne Mevsimin İlk Karı Düştü

Karacadağ Kayak Merkezi Bembeyaz

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine 45 kilometre mesafede, 1919 rakımlı Karacadağ, mevsimin ilk karına ev sahipliği yaptı. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tek kayak merkezi olarak bilinen Karacadağ, bu sabah beyaz örtüsüyle kaplandı.

Kar Kalınlığı 10 Santimetreyi Buldu

Bölgedeki kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi buldu. Ancak, kar yağışı nedeniyle kayak merkezine giden yol kapandı. Bu durum, kayak severler için bir süreliğine hayal kırıklığı yaratırken, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolda ulaşımı sağlamak amacıyla hızla çalışma başlattı.

Kent Merkezinde Yağmur Etkili

Öte yandan, Şanlıurfa şehir merkezinde de aralıklarla etkili olan yağmur, havanın soğumasına neden olurken, Karacadağ'daki kayak aktivitelerinin başlaması için heyecan yaratıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine 45 kilometre uzaklıktaki 1919 rakımlı Karacadağ'a mevsimin ilk...

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine 45 kilometre uzaklıktaki 1919 rakımlı Karacadağ'a mevsimin ilk karı düştü.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine 45 kilometre uzaklıktaki 1919 rakımlı Karacadağ'a mevsimin ilk...

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine 45 kilometre uzaklıktaki 1919 rakımlı Karacadağ'a mevsimin ilk karı düştü.

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