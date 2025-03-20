Karacaoğlan Tiyatro Oyunu Külliye'de Sahnelendi

'Külliye'de Ramazan' Etkinlikleri Devam Ediyor

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Külliye'de Ramazan' etkinlikleri kapsamında, 'Karacaoğlan' tiyatro oyunu sahnelendi. Cumhurbaşkanlığının ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT'nin katkılarıyla gerçekleştirilen program, Ramazan ayının 20. gününde devam ediyor.

Karacaoğlan'ın Hayatına Yolculuk

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluşan 'Karacaoğlan' oyunu, aşık edebiyatı geleneğinin önemli isimlerinden Karacaoğlan'ın hayatına ve şiirlerine odaklanıyor. Kitaplardan sahneye taşınan eser, dinleyicilere edebi bir ziyafet sunuyor.

Usta İsimlerin Katkılarıyla Hazırlandı

Dinçer Sümer'in kaleme aldığı oyunun yönetmenliğini Boğaçhan Sözmen üstlenirken, Karacaoğlan karakterine İsmail Tütüncü hayat veriyor. Oyunun müzikleri, usta besteci Musa Göçmen tarafından hazırlandı. Müzik ve sahne tasarımıyla dönemin atmosferinin yansıtıldığı bu etkileyici yapımda, Karacaoğlan'ın doğa, aşk ve insan sevgisini anlatan dizeleri öne çıkarılıyor.

Etkinlik Programı Zengin İçerik Sunuyor

Ramazan boyunca sürecek olan Beştepe Millet Sergi Salonu'ndaki etkinlikler, her gün 12.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşiyor. Bugün, 'Kaligrafi Atölyesi', 'Diyanet İzcilik Oyunları', 'Külliye'de Çocuk Sesi', masal anlatım etkinliği, geleneksel çocuk oyunları ve vantrolog gösterisi ile dolu bir program izleyicileri bekliyor.