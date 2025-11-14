Karacasu Belediyesi'nden Ataköy ve Alemler'de Onarım Çalışmaları

Karacasu Belediyesi, Ataköy Mahallesi'nde yol-kaldırım, Alemler Mahallesi'nde cami duvarı bakım ve tamirat çalışmaları yürütüyor; çalışmalar diğer mahallelerde de sürecek.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 10:19
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 10:19
Karacasu'da belediye çalışmaları hız kesmiyor

Ataköy'de yol ve kaldırım, Alemler'de cami onarımı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde belediye ekiplerinin ilçe genelinde çevre bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Karacasu Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde ihtiyaç duyulan bölgelerde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ataköy Mahallesi'nde ekipler yol ve kaldırım bakım-onarım çalışması yürütüyor.

Alemler Mahallesi'nde bulunan caminin duvarında ihtiyaç duyulan bakım ve tamirat çalışmaları belediye ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor.

Çalışmaların planlama doğrultusunda diğer mahallelerde de süreceği öğrenildi.

