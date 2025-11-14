Karacasu Belediyesi'nden Ataköy ve Alemler'de Onarım Çalışmaları

Karacasu'da belediye çalışmaları hız kesmiyor
Ataköy'de yol ve kaldırım, Alemler'de cami onarımı
Aydın'ın Karacasu ilçesinde belediye ekiplerinin ilçe genelinde çevre bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.
Karacasu Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde ihtiyaç duyulan bölgelerde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ataköy Mahallesi'nde ekipler yol ve kaldırım bakım-onarım çalışması yürütüyor.
Alemler Mahallesi'nde bulunan caminin duvarında ihtiyaç duyulan bakım ve tamirat çalışmaları belediye ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor.
Çalışmaların planlama doğrultusunda diğer mahallelerde de süreceği öğrenildi.
