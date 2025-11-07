Karacasu Belediyesi'nden KYK Yurdu'na Yeşil Dokunuş: Fidan Dikimi

Karacasu Belediyesi'nden KYK Yurdu'na Yeşil Dokunuş

Karacasu Belediyesi, KYK Yurdu bahçesinde gerçekleştirdiği çevre düzenleme ve fidan dikim çalışmasıyla gençlerin yaşam alanlarını ve çevreyi güzelleştirdi.

Yurt Bahçesinde Peyzaj ve Fidan Dikimi

Belediye ekipleri tarafından yürütülen kapsamlı peyzaj çalışmasında, KYK Yurt Müdürlüğü bahçesinde ağaç dikimi ve düzenleme yapıldı. Çalışmalar kapsamında öğrencilerle birlikte fidan dikilerek yurt bahçesindeki yeşil alanların artırılmasına katkı sağlandı.

Çalışmalara katılan Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, öğrencilerle birlikte ağaç dikerken gençlerin taleplerini de dinledi.

Belediyeden Teşekkür Mesajı

Karacasu Belediyesi açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Karacasu Belediyesi olarak, KYK Yurt Müdürlüğü bahçesinde çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu anlamlı çalışmada emeği geçen belediye ekiplerimize, KYK Yurt Müdürü Hamit Vural’a, KYK Yurt Müdürlüğü yönetimine ve öğrencilerimize teşekkür ederiz".

