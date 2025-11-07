Karacasu Belediyesi'nden KYK Yurdu'na Yeşil Dokunuş: Fidan Dikimi

Karacasu Belediyesi, KYK Yurdu bahçesinde çevre düzenleme ve fidan dikimi yaparak öğrencilere daha yeşil ve estetik bir yaşam alanı sundu.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 09:46
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 09:46
Karacasu Belediyesi'nden KYK Yurdu'na Yeşil Dokunuş: Fidan Dikimi

Karacasu Belediyesi'nden KYK Yurdu'na Yeşil Dokunuş

Karacasu Belediyesi, KYK Yurdu bahçesinde gerçekleştirdiği çevre düzenleme ve fidan dikim çalışmasıyla gençlerin yaşam alanlarını ve çevreyi güzelleştirdi.

Yurt Bahçesinde Peyzaj ve Fidan Dikimi

Belediye ekipleri tarafından yürütülen kapsamlı peyzaj çalışmasında, KYK Yurt Müdürlüğü bahçesinde ağaç dikimi ve düzenleme yapıldı. Çalışmalar kapsamında öğrencilerle birlikte fidan dikilerek yurt bahçesindeki yeşil alanların artırılmasına katkı sağlandı.

Çalışmalara katılan Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, öğrencilerle birlikte ağaç dikerken gençlerin taleplerini de dinledi.

Belediyeden Teşekkür Mesajı

Karacasu Belediyesi açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Karacasu Belediyesi olarak, KYK Yurt Müdürlüğü bahçesinde çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu anlamlı çalışmada emeği geçen belediye ekiplerimize, KYK Yurt Müdürü Hamit Vural’a, KYK Yurt Müdürlüğü yönetimine ve öğrencilerimize teşekkür ederiz".

KARACASU BELEDİYESİ, KYK YURDU BAHÇESİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÇEVRE DÜZENLEME VE FİDAN DİKİM...

KARACASU BELEDİYESİ, KYK YURDU BAHÇESİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÇEVRE DÜZENLEME VE FİDAN DİKİM ÇALIŞMASIYLA HEM GENÇLERİN YAŞAM ALANLARINI GÜZELLEŞTİRDİ HEM DE YEŞİL ALANLARA KATKI SAĞLADI.

KARACASU BELEDİYESİ, KYK YURDU BAHÇESİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÇEVRE DÜZENLEME VE FİDAN DİKİM...

İLGİLİ HABERLER

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da Keskin Viraj Tehlikesi: Esnaf Kamerayla Kazaları Belgeliyor
2
Altıntepe Kalesi Drone Görüntüleriyle Gündemde: Erzincan'da Urartu İzleri
3
Gaziantep’te Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 183 Bin Hap, 31 Gözaltı
4
GKV Anaokulu'nda 'Ata’m' Sergisi: 10 Kasım'da Atatürk Sevgisi
5
Sayıştay Raporu: Sinop Belediyesi'nde Usulsüzlük Zinciri ve İç Kontrol Zaafiyeti
6
Erzincan'da askeri araç, traktör ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı, 1’i kritik
7
Malatya'da Zirai Donun Ardından Kayısı Bahçeleri Gelecek Yıla Umut Veriyor

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu