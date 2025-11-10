Karacasu'da Ata Tohumlarıyla Binlerce Kışlık Fide Dağıtımı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Karacasu’da Ata tohumlarından yetiştirilen binlerce kışlık fidenin dağıtımını gerçekleştirerek sürdürülebilir üretimi ve evde doğal tarımı destekledi.

Yayın Tarihi: 10.11.2025 17:03
Güncelleme Tarihi: 10.11.2025 17:03
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ata Tohumlarının korunması ve üretiminin sürekliliği için yürüttüğü çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Belediyenin fidanlıklarında tamamen Ata tohumlarından yetiştirilen fideler, kentin farklı noktalarında vatandaşlarla buluşuyor.

Vatandaşa taze ve güvenilir gıda fırsatı

Binlerce kışlık fide Karacasu’da vatandaşlara dağıtıldı. Marul, lahana, karnabahar ve brokoli fideleri alan yurttaşlar, taze ve güvenilir gıdaya ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Başkan Çerçioğlu'nun açıklaması

"Fidanlıklarımızda Ata Tohumlarından ürettiğimiz fideleri vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Böylece hem üretimi destekliyoruz hem de Ata Tohumlarının gelecek nesillere aktarılmasını sağlıyoruz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

