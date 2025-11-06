Karacasu'da Bahçeköy Dernek Alanı Yenileniyor: Depo ve Gelin Odası Yapılacak

Karacasu'da Bahçeköy Dernek Alanı Yenileniyor

Karacasu Belediyesi, Bahçeköy Mahallesi'nde bulunan dernek alanında kapsamlı bir yenileme çalışması başlattı. Proje kapsamında alana bir adet depo ve gelin odası kazandırılacak.

Proje Detayları

Mahalle sakinlerinin kullanımına yönelik olarak başlatılan düzenleme ile mevcut alanın daha işlevsel hale getirilmesi hedefleniyor. Yapılacak düzenlemelerin, dernek faaliyetlerinin ve sosyal kullanımın kolaylaştırılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Belediyeden Açıklama

Karacasu Belediyesi'nden yapılan açıklamada:

"Bahçeköy Mahallemizde, dernek alanı içerisinde bir adet depo ve gelin odası yapım çalışmalarına başlanmıştır. Mahalle sakinlerimizin kullanımına yönelik bu düzenlemeyle, alanın daha işlevsel hale getirilmesi hedeflenmektedir. Karacasu Belediyesi olarak, mahallelerimizin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarımızı planlı bir şekilde sürdürmeye devam ediyoruz"

Karacasu Belediyesi, mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik yatırımlarını planlı şekilde sürdürmeye devam edeceğini belirtti.

