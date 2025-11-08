Karacasu'da traktör kazası: 1 ölü

Kaza Detayları

Aydın'ın Karacasu ilçesinde meydana gelen kazada, yoldan çıkarak tarlaya giren traktörden düşen yaşlı sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Karacasu-Tavas karayolu üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 09 H 1087 plakalı traktörü ile Esençay Mahallesi istikametine seyir halinde olan sürücü Nebi Kıraç'ın kullandığı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya girdi ve Nebi Kıraç traktörden düştü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Nebi Kıraç yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

