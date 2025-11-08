Karacasu'da traktör kazası: 1 ölü

Karacasu-Tavas karayolunda yoldan çıkan traktörden düşen sürücü Nebi Kıraç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 16:11
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 16:11
Karacasu'da traktör kazası: 1 ölü

Karacasu'da traktör kazası: 1 ölü

Kaza Detayları

Aydın'ın Karacasu ilçesinde meydana gelen kazada, yoldan çıkarak tarlaya giren traktörden düşen yaşlı sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Karacasu-Tavas karayolu üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 09 H 1087 plakalı traktörü ile Esençay Mahallesi istikametine seyir halinde olan sürücü Nebi Kıraç'ın kullandığı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya girdi ve Nebi Kıraç traktörden düştü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Nebi Kıraç yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

KARACASU’DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ

KARACASU’DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ

İLGİLİ HABERLER

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Varank: Türkiye’nin En Büyük Sorunu Sağlıklı Muhalefetin Olmayışı
2
Şehit Uzman Çavuş Erdoğan Kayar 14. Yılda Salihli'de Dualarla Anıldı
3
Taşhan’da Kadın Eliyle Sanat: 517 Yıllık Yapıda Geleneksel Atölyeler Canlanıyor
4
Mudanya'da Cami Tuvaletinde Şüpheli Ölüm: Yaklaşık 30 Yaşında Erkek Ölü Bulundu
5
ÜNİPERSEN Başkanı İbrahim Güzel: Memur Hakları 21. Yüzyıla Yakışır Hale Getirilsin
6
Kocaeli Çayırova’da otomobil refüje çıktı: 1’i ağır 2 yaralı

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00