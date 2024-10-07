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Karaçi'de Havalimanı Yakınında Patlama: 3 Yabancı Hayatını Kaybetti

Karaçi havalimanı yakınında gerçekleşen patlamada 3 yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti, 17 yaralı var.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 04:57
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 04:57
Karaçi'de Havalimanı Yakınında Patlama: 3 Yabancı Hayatını Kaybetti

Karaçi Havalimanı Yakınında Patlama Olayı

Pakistan'ın Karaçi şehrinde, Cinnah Uluslararası Havalimanı yakınlarında meydana gelen korkunç bir patlama, 3 yabancı uyruklu kişinin ölümüne ve 17 kişinin yaralanmasına sebep oldu.

Patlama Detayları

Yerel medyaya yansıyan bilgilere göre, olay akşam saatlerinde gerçekleşti. Patlamaya neden olan el yapımı patlayıcının, yabancı yolcuları taşıyan bir konvoyu hedef aldığı bildirildi.

Yetkililerden Açıklamalar

Sind Eyaleti İçişleri Bakanı Ziya Lancar, olayla ilgili yaptığı açıklamada, patlamanın yabancıları hedef aldığını belirtti. Yaralılar hızlı bir şekilde çevredeki hastanelere sevk edildi.

Başlangıçta, patlamada sadece 1 kişinin öldüğü ve 7 kişinin yaralandığı yönünde bilgiler geldi. Ancak, daha sonra ölü sayısının 3'e yükseldiği açıklandı. Adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, patlamanın özellikle Çin vatandaşlarına yönelik olduğunu ifade etti.

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