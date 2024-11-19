Karaciğer Nakli Pioneri Münci Kalayoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor olarak bilinen Prof. Dr. Münci Kalayoğlu, Zincirlikuyu Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. 84 yaşında hayatını kaybeden Kalayoğlu, Ağustos ayında geçirdiği beyin kanamasının ardından demans tedavisi görüyordu.

Cenaze Töreninde Duygusal Anlar

17 Kasım'da İstanbul'daki evinde vefat eden Kalayoğlu için Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Kampüsü'nde bir tören düzenlendi. Nusret Arsel Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe, merhumun eşi Belkıs Kalayoğlu, oğulları Sinan ve Murat, meslektaşları ve akademisyenler katıldı. Törende konuşan Prof. Dr. Kaya Yorgancı, Kalayoğlu'nun kendisi ve meslektaşları üzerindeki etkisini dile getirdi.

Uğurlama ve Cenaze Namazı

Programın sonunda salondakiler, alkışlarla cenazeyi uğurladı. Kalayoğlu’nun cenazesi daha sonra Zincirlikuyu Camisi'ne getirildi ve ikindi vakti kılınan cenaze namazına çok sayıda meslektaşı, öğrencileri ve ailesi katıldı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü'nden Vurgu

Cenaze törenine katılan İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, vefat dolayısıyla derin bir üzüntü hissettiklerini belirtti. Kalayoğlu'nun organ nakli alanındaki dünya çapındaki katkılarına dikkat çeken Güner, "Münci hocamız, Türk tıbbının yetiştirdiği ve bu alanda tanınmış çok değerli bir hocamızdı. Mekanı cennet olsun." dedi.

Belkıs Kalayoğlu'ndan Anılar

Kalayoğlu'nun eşi Belkıs Kalayoğlu, 52 yıllık hayat arkadaşını kaybetmenin hüznünü yaşadığını aktardı. Eşinin ABD'de karaciğer nakli alanındaki zorlu çalışmalara değinen Kalayoğlu, "İlk dönemlerde nakiller epey zorluydu. Operasyonlar 48 saat sürüyordu. 2006'da Türkiye'ye döndük ve mesleğini burada da severek icra etti." şeklinde konuştu.

Efsane Cerrahı Yitirdik

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, Kalayoğlu'nu tanıdıkları için şanslı olduklarını belirterek, "Karaciğer naklinde sadece Türkiye değil, dünyaca ünlü bir cerrahımızdı. Canlıdan nakillerde tek isimdi." dedi.

Cenaze töreninin ardından Prof. Dr. Münci Kalayoğlu, aile mezarlığında toprağa verildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.