Karadağ Başbakanı Abazovic: 'Türkiye Batı Balkanlar'da Kilit Ülke Konumunda'

Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic, Türkiye'nin, Batı Balkanlar'da kilit ülke konumuna geldiğini belirterek, 'Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan, Balkanlar'da sorunlu tarafları masaya oturmaya ve bölgedeki sorunlara sürdürülebilir çözüm bulmaya ikna edebilecek biri. Sırbistan ve Kosova arasındaki gerilimde Türkiye'nin arabuluculuk rolünün çok önemli olduğunu düşünüyorum.' dedi.

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) tarafından organize edilen Geleceğin Liderleri Yönetici Programı (FLEP) kapsamında İstanbul'a gelen Abazovic, AA muhabirine Türkiye-Karadağ ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.

İki ülke ilişkilerinde ilerleme kaydedildiğini ancak bunun yeterli düzeyde olmadığını dile getiren Abazovic, 'İkili ilişkilerimizin daha da ilerleyeceğini düşünüyorum. Türkiye ile hem siyasi hem ekonomik işbirliğimizi daha iyi bir noktaya taşımamız gerekiyor. Özellikle turizm ve enerji alanına ağırlık vermemiz gerekiyor.' ifadesini kullandı.

Abazovic, Türk Hava Yollarının (THY) Karadağ'ın başkenti Podgorica'ya direkt uçuşları olduğunu belirterek, Pegasus Hava Yolları ile de anlaşma imzalandığını ve direkt uçuşlara başlandığını kaydetti. Abazovic, hava yollarının doğrudan uçuşlarının sadece turizme katkı sağlamayacağını aynı zamanda Karadağ'da iş yapmak isteyen Türk şirketlerine ve iş insanlarına da kolaylık sağlayacağını söyledi.

Türkiye ile Karadağ arasında hayata geçirilmek üzere ekonomi ve enerji alanlarında projelerinin hazır olduğu bilgisini paylaşan Abazovic, 'Türkiye ile işbirliğimizi sürdürmekten büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Somut hale getirdiğimiz projelerimizi en kısa zamanda Türk hükümetine tanıtmaya hazırız. Yaz sonu itibarıyla bu projeleri hayata geçirebileceğimizi düşünüyorum. Bunu birlikte başaracağımıza fazlasıyla eminim.' şeklinde konuştu.

'Türkiye, Batı Balkanlar'da kilit ülke'

Abazovic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölge liderleriyle sürdürdüğü başarılı ilişkilerin, Türkiye'yi Batı Balkanlar'da 'kilit ülke' haline getirdiğini vurguladı.

Türkiye'nin, Balkanlar'da Avrupa Birliği (AB) ve ABD kadar etkili rol üstlenmeye başladığını ifade eden Abazovic, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkanlar'da sorunlu tarafları masaya oturmaya ve bölgedeki sorunlara sürdürülebilir çözüm bulmaya ikna edebilecek biri. Sırbistan ve Kosova arasındaki gerilimde Türkiye'nin arabuluculuk rolünün çok önemli olduğunu düşünüyorum. Umarım Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu soruna ve Balkanlar'daki diğer sorunlara daha fazla odaklanır. Bölgede, barış ve istikrarın sağlanması için bu son derece önemli.' şeklinde konuştu.

Abazovic, Türkiye'nin süper güç olarak tüm dünya ile dostane ilişkiler yürüttüğüne dikkati çekerek, 'Dünyada bunun bir örneği yok. Türkiye'nin küresel diplomaside atacağı tüm adımlar hem bölge ülkeleri hem de Balkanlar için değerli.' dedi.

'Kısa zamanda AB'ye girmeye hazır olacağız'

Karadağ'ın AB'ye katılım konusunda ilerleme kaydettiğine ve katılmaya hazır olduğuna işaret eden Abazovic, Türkiye'nin bu konudaki desteklerinden de büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Abazovic, sözlerine şöyle devam etti: 'Karadağ 2008 yılında Birliğe üyelik başvurusunda bulundu ve iki yıl sonra adaylık statüsü verildi. 2012 yılında katılım müzakereleri başladı ancak 10 yıldır müzakereler devam ediyor. Karadağ'ın AB genişleme sürecindeki üyeliğinin mükemmel olacağını düşünüyorum çünkü Karadağ güvenilecek bir ülke. Hiçbir komşumuzla sorunumuz yok. Son yıllarda organize suç örgütlerine karşı ciddi mücadele başlattık. Aynı zamanda yolsuzlukla ilgili mücadelemiz de devam ediyor. Her ülke gibi bizim de bazı sorumlarımız var ancak AB entegrasyonu bağlamında kısa zamanda sorumluluklarımızı yerine getireceğiz ve AB'ye de girmeye hazır olacağız.'

Karadağ'ı, 2006'da bağımsızlığını kazandıktan sonra ilk tanıyan ülkelerden birinin de Türkiye olduğunu hatırlatan Abazovic, o tarihten bu yana iki ülke ilişkilerinin çok iyi bir düzeyde ilerlediğini vurguladı.