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Karadağ'da Kabine Yenilenmesi: Yeni İsimler ve Tartışmalar

Karadağ'da Başbakan Milojko Spajic'in önderliğinde kabine değişikliği yaşandı. Yeni kabine, önemli siyasi tepkilerle karşılaştı.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 23:13
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 23:13
Karadağ'da Kabine Yenilenmesi: Yeni İsimler ve Tartışmalar

Karadağ'da Kabine Değişikliği

Karadağ'da, Başbakan Milojko Spajic'in önerisi üzerine önemli bir kabine değişikliği gerçekleştirildi. Spajic, mevcut kabinenin "kapsayıcı, istikrarlı ve Avrupalı" olmadığını belirterek Meclis'te değişim talebinde bulundu.

Yeni Kabine Mecliste Onaylandı

Spajic'in sunduğu yeni kabine önerisi, 81 sandalyeli Karadağ Meclisi'nde milletvekillerinin çoğunluğu tarafından kabul edildi.

Tepkiler ve Protestolar

Yeni kabinenin, Sırbistan ve Rusya yanlısı partilerle temsil edilmesi, çeşitli siyasi partilerin tepkisini çekti. Sosyalistlerin Demokratik Partisi (DPS), Sosyal Demokratlar (SD), URA Halk Hareketi Koalisyonu ve Hırvat Halk İnisiyatifi (HGI)'nden milletvekilleri oylamaya katılmayarak yeni kabineyi protesto etti.

Çeşitli Görüşler

DPS lideri Danijel Zivkovic, yeni kabinedeki Karadağlıların eksikliğine dikkat çekerek, bu durumun ülkeyi "etnik federalleşme"ye sürükleyeceğini vurguladı. Boşnak Partisi lideri Ervin İbrahimovic ise partilerinin siyasi hedeflerine müdahale edilmesine izin vermeyeceklerini ifade etti. SD milletvekillerinden Nikola Zirojevic, Boşnak Partisi'nin Boşnakları temsil etmediğini savundu.

Yeni Kabinedeki İsimler

Yeni kabinede yer alan bazı önemli isimler şöyle sıralandı:

  • Alex Besic - Güvenlik, Savunma, Suçla Mücadele ve İç Politika Bakanı
  • Filip İvanovic - Dış ve Avrupa İşleri Bakanı
  • Budimir Aleksic - Eğitim, Bilim ve Dini Topluluklar Bakanı
  • Milun Zogovic - Altyapı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı
  • Ervin İbrahimovic - Dışişleri Bakanı
  • Sasa Mujovic - Enerji Bakanı
  • Bojan Bozovic - Adalet Bakanı
  • Slaven Radunovic - Kentsel Planlama ve Şehircilik Bakanı
  • Simonida Kordic - Turizm Bakanı
  • Maja Vukicevic - Ulaştırma Bakanı
  • Damjan Culafic - Ekoloji, Sürdürülebilir Kalkınma ve Kuzey Kalkınma Bakanı
  • Dragoslav Scekic - Spor ve Gençlik Bakanı
  • Naida Nisic - Çalışma ve Sosyal İşleri Bakanı
  • Filid Radulovic - Denizcilik Bakanı
  • Mirsad Azemovic - Diasporadan Sorumlu Bakan
  • Damir Gutic - Sosyal Bakım ve Demografi Bakanı
  • Admir Sahmanovic - Madencilik, Petrol ve Gaz Bakanı
  • Ernad Suljevic - Bölgesel Yatırım Geliştirme Bakanı
  • Milutin Buturovic - Devlet Bakanı

Seçim Süreci

Karadağ'da erken genel seçimler 11 Haziran 2023'te gerçekleşmiş, yeni hükümetin kurulması için Eski Maliye Bakanı Milojko Spajic'e 10 Ağustos'ta görev verilmişti. PES partisi, seçimlerde %25.6 oy oranıyla 24 milletvekili kazanmıştı.

Karadağ Liberal Partisi, Arnavut İttifakı ve SD koalisyonu ise %23.2 oy oranıyla 21 milletvekili ile Meclis'te ikinci sırada yer aldı.

Ayrıca, aşırı sağcı Karadağ'ın Geleceği İçin Koalisyonu %14.7 oy almakla 13 milletvekili, Demokrat Parti ve URA Halk Hareketi Koalisyonu %12.5 ile 11 milletvekili kazanmıştı.

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