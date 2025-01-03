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Karadağ'da Saldırı Sonrası Ruhsatsız Silahlara Ağır Ceza Geliyor

Karadağ'da 12 kişinin ölümüne yol açan saldırının ardından ruhsatsız silahlar için ağır cezalar getiriliyor.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 23:39
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 23:39
Karadağ'da Saldırı Sonrası Ruhsatsız Silahlara Ağır Ceza Geliyor

Karadağ Hükümeti, Ruhsatsız Silahlar İçin Cezaları Artırıyor

Karadağ hükümeti, Cetinje kentinde yaşanan ve 12 kişinin ölümüne neden olan saldırının ardından ruhsatsız silahlara karşı ciddi önlemler almaya hazırlanıyor.

Yeni Silah Yasası İle Güvenlik Önlemleri

Başkent Podgoritsa'da olağanüstü toplanan Milli Güvenlik Konseyi'nin ardından basın toplantısı düzenleyen Başbakan Milojko Spajic, 12 kişiyi katleden saldırgan Aco Martinovic'in ciddi psikolojik sorunları olduğunu belirtti. Spajic, silah yasasının yenileceğini ve ruhsatlı silah sahiplerine 1 Ocak 2026'ya kadar yeni psikolojik ve güvenlik testlerinden geçme süresi tanıyacaklarını açıkladı. Yeterli koşulları sağlamayanların ruhsatlarının iptal edileceğini vurguladı.

Yasa Dışı Silahlar İçin Kampanya ve Cezalar

Spajic, yasa dışı silah bulunduranlar için başlatılan "Hayata saygı duy, silahını geri ver" kampanyasının iki ay süreyle devam edeceğini, bu süre zarfında silahlarını teslim etmeyenlerin ağır ceza alacağını ifade etti. "Silahlarını bulundurmaya devam edenlere acımayacağız" şeklinde konuşan Spajic, saldırının dini veya milliyetçi bir motivasyondan kaynaklanmadığını belirtti.

Gösteriler ve İstifa Talepleri

Söz konusu toplantının ardından, başkentteki hükümet binası önünde toplanan yüzlerce kişi, güvenlik yetkililerinin istifasını talep etti. Kalabalık, "sistem çürüdü", "elleriniz kanlı" ve "12 dakika sessizlik" gibi pankartlar taşıdı. Göstericilerden Jelena Doderovic, çocuklarının güvenliği için eyleme katıldığını ifade ederken, Nikola Milic ise yaşananların kendisini derinden etkilediğini ve bu trajedinin hükümet için son nokta olduğunu söyledi.

Saldırının Detayları

Dün Cetinje'de 45 yaşındaki Aco Martinovic, bir bar kavgası sonrası ruhsatsız silahla 12 kişiyi katletmiş ve 4 kişiyi ağır yaralamıştı. 5 farklı noktada silahlı saldırı düzenleyen Martinovic, polisin kuşatması sonucu intihar etti. Katledilenler arasında Martinovic'in kız kardeşi ve yakınları ile 10 ve 13 yaşlarındaki iki kardeşin de bulunduğu bildirildi. Karadağ hükümeti, saldırı sebebiyle 3 gün süreyle ulusal yas ilan etti.

Karadağ'da ülkenin güneyindeki Cetinje kentinde dün 12 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırı sonrası...

Karadağ'da ülkenin güneyindeki Cetinje kentinde dün 12 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırı sonrası başkent Podgoritsa'da gösteri düzenlendi. Milli Güvenlik Konseyi toplantısının devam ettiği sıralarda, başkentteki hükümet binası önünde toplanan yüzlerce kişi ülkedeki güvenlik yetkililerinin istifasını talep etti.

Karadağ'da ülkenin güneyindeki Cetinje kentinde dün 12 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırı sonrası...

Karadağ'da ülkenin güneyindeki Cetinje kentinde dün 12 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırı sonrası başkent Podgoritsa'da gösteri düzenlendi. Milli Güvenlik Konseyi toplantısının devam ettiği sıralarda, başkentteki hükümet binası önünde toplanan yüzlerce kişi ülkedeki güvenlik yetkililerinin istifasını talep etti.

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