DOLAR
35,36 0%
EURO
36,47 0%
ALTIN
2.999,46 0%
BITCOIN
3.466.975,63 0,55%

Karadağ'da Silahlı Saldırı Sonrası Ülke Genelinde Gösteriler Düzenlendi

Cetinje'de 12 kişinin öldüğü saldırının ardından gösteriler düzenlendi, istifalar talep edildi.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 22:23
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 22:23
Karadağ'da Silahlı Saldırı Sonrası Ülke Genelinde Gösteriler Düzenlendi

Karadağ’da 12 Kişinin Ölümüyle Sonuçlanan Saldırıya Tepkiler Artıyor

Karadağ'ın güneyindeki Cetinje şehrinde yaşanan ve 12 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan silahlı saldırının ardından, ülkede gösteriler düzenlendi. Gösteriler, Cetinje ile başkent Podgorica’da gerçekleştirildi.

Göstericiler İstifa Talep Etti

“Yarın Nerede?” isimli öğrenci grubu tarafından Cetinje’de düzenlenen etkinlikte, yaşamını yitirenlerin anısına 12 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Hiçbir siyasi oluşuma bağlı olmadıklarını ifade eden göstericiler, İçişleri Bakanı Danilo Saranovic ile Güvenlik ve Savunmadan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Aleksa Becic’in istifasını talep etti.

Başkent Podgorica'da, İçişleri Bakanlığı binası önünde toplanan binlerce kişi, ellerinde “Acı, isyan, öfke”, “Sistemin çöküşü” ve “Hepimiz tehlikedeyiz” yazılı dövizler taşıdı. Göstericiler, hayatını kaybedenlerin anısında mum yaktı.

Cetinje’deki Saldırı Detayları

1 Ocak’ta Cetinje kentinde meydana gelen silahlı saldırıda, 45 yaşındaki Aco Martinovic, bir bar kavgası sonrasında ruhsatsız silahla 12 kişiyi öldürmüş, 4 kişiyi de ağır yaralamıştı. Beş farklı noktada silahlı saldırı düzenleyen Martinovic, polisin etrafını sarması üzerine intihar etmişti. Saldırıda hayatını kaybedenler arasında Martinovic’in kız kardeşi ve yakınları ile 10 ve 13 yaşındaki iki kardeşin de bulunduğu belirtiliyor.

Olayın ardından Karadağ hükümeti, saldırı nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan etti. Ayrıca, Milli Güvenlik Konseyi, ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik ağır yaptırımlar getirmeyi planladığını açıkladı.

İLGİLİ HABERLER

Çift Katlı Ev ve Tarım Arazisi Uygun Fiyata Satışta!

Yapı Kredi'den 2025 Müjdesi: 2500 TL Ek Ödeme Şansı

2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek! 6 Bankadan Taksit İmkanları Açıklandı

Asgari Ücretli Çalışanlara Sosyal Destek Müjdesi: 2025'te Ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsveç'te Türk Öğrenciye Ayrımcılık Suçlaması: Stockholm Üniversitesi Suçlu Bulundu
2
İzmir'de Su Birikintisi Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
3
Karadağ'da Silahlı Saldırı Sonrası Ülke Genelinde Gösteriler Düzenlendi
4
Çin Devlet Başkanı Şi, Ekonominin Gücüne Vurgu Yaptı
5
Dışişleri Bakanı Fidan, Niğde'de Şehit Ömer Halisdemir'in Ailesini Ziyaret Etti
6
Elazığ'da Karda Mahsur Kalan Araçlar Başarıyla Kurtarıldı
7
Suudi Arabistan ve Ürdün'den Suriye'ye Büyük İnsani Yardım Gönderildi

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor

2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek! 6 Bankadan Taksit İmkanları Açıklandı

Denizbank'tan 2025'e Özel Kampanyası: Her adım bedava olacak

Asgari Ücretli Çalışanlara Sosyal Destek Müjdesi: 2025'te Ödenecek

Doğuda Batıya Zam Furyası: Ekmeğe Yüzde 25 Zam Geldi!

Çift Katlı Ev ve Tarım Arazisi Uygun Fiyata Satışta!

O ilde 55.000 TL’ye Ev Sahibi Olma Fırsatı

Yapı Kredi'den 2025 Müjdesi: 2500 TL Ek Ödeme Şansı

Emeklilere Yeni Destek: Ücret Sadece 1 TL Olacak

Yemek Kartları Restoranlarla Sınırlı! Çalışanları Endişelendiriyor

ŞOK’ta Deterjanda Yüzde 35 İndirim! Fiyatlar 40 TL’ye Düştü