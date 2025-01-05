Karadağ'da Silahlı Saldırı Sonrası Ülke Genelinde Gösteriler Düzenlendi

Karadağ’da 12 Kişinin Ölümüyle Sonuçlanan Saldırıya Tepkiler Artıyor

Karadağ'ın güneyindeki Cetinje şehrinde yaşanan ve 12 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan silahlı saldırının ardından, ülkede gösteriler düzenlendi. Gösteriler, Cetinje ile başkent Podgorica’da gerçekleştirildi.

Göstericiler İstifa Talep Etti

“Yarın Nerede?” isimli öğrenci grubu tarafından Cetinje’de düzenlenen etkinlikte, yaşamını yitirenlerin anısına 12 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Hiçbir siyasi oluşuma bağlı olmadıklarını ifade eden göstericiler, İçişleri Bakanı Danilo Saranovic ile Güvenlik ve Savunmadan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Aleksa Becic’in istifasını talep etti.

Başkent Podgorica'da, İçişleri Bakanlığı binası önünde toplanan binlerce kişi, ellerinde “Acı, isyan, öfke”, “Sistemin çöküşü” ve “Hepimiz tehlikedeyiz” yazılı dövizler taşıdı. Göstericiler, hayatını kaybedenlerin anısında mum yaktı.

Cetinje’deki Saldırı Detayları

1 Ocak’ta Cetinje kentinde meydana gelen silahlı saldırıda, 45 yaşındaki Aco Martinovic, bir bar kavgası sonrasında ruhsatsız silahla 12 kişiyi öldürmüş, 4 kişiyi de ağır yaralamıştı. Beş farklı noktada silahlı saldırı düzenleyen Martinovic, polisin etrafını sarması üzerine intihar etmişti. Saldırıda hayatını kaybedenler arasında Martinovic’in kız kardeşi ve yakınları ile 10 ve 13 yaşındaki iki kardeşin de bulunduğu belirtiliyor.

Olayın ardından Karadağ hükümeti, saldırı nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan etti. Ayrıca, Milli Güvenlik Konseyi, ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik ağır yaptırımlar getirmeyi planladığını açıkladı.