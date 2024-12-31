DOLAR
35,35 -0,08%
EURO
36,69 0,12%
ALTIN
2.972,79 -0,35%
BITCOIN
3.382.889,61 -1,17%

Karadağ, Do Kwon'u ABD'ye İade Etti: Kripto Para Skandalında Yeni Gelişmeler

Karadağ, kripto para geliştiricisi Do Kwon'u ABD'ye iade etti. Kwon, dolandırıcılık suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 16:46
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 16:46
Karadağ, Do Kwon'u ABD'ye İade Etti: Kripto Para Skandalında Yeni Gelişmeler

Karadağ, geçtiğimiz yıl tutuklanan kripto para şirketi kurucusu Do Kwon'u ABD'ye iade etti. Kwon, "Terra Luna" ve "TerraUSD" adlı kripto para birimlerinin geliştiricisi ve Terraform Labs şirketinin sahibidir.

Karadağ Emniyet Müdürlüğü, Kwon'un Mart 2023'te sahte belge bulundurmak suçundan tutuklandığını ve 4 aylık hapis cezasının ardından göçmen gözetim merkezinde tutulduğunu açıkladı. Kwon'un, Interpol görevlileri eşliğinde başkent Podgorica'daki havalimanına götürüldüğü ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkililerine teslim edildiği bildirildi.

Açıklamada, Do Kwon hakkında ABD'de devam eden hukuki süreçten bahsedildi ve iade işlemlerinin tamamlandığı kaydedildi. Kwon'un iade durumu, Karadağ'daki Yüksek ve Temyiz mahkemelerinde birkaç kez incelenmiş, ancak mahkeme kararları temyiz aşamasında bozulmuştu.

Adalet Bakanlığı, Kwon'un ABD'ye iade edilmesine karar verildiğini ilan etti. Kwon, daha önce kırmızı bülten ile aranıyordu ve ABD, onu "milyarlarca dolarlık kripto varlık menkul kıymetleri dolandırıcılığını planlamakla" suçluyor.

31 yaşındaki Do Kwon, geçen yıl Karadağ'da tutuklandıktan sonra Haziran 2023'te sahte belge bulundurmaktan 4 aylık hapis cezasına çarptırılmıştı. Ayrıca, Terraform Labs şirketi Ocak ayında ABD'de iflas başvurusunda bulunmuştu.

Kwon, ana vatanı Güney Kore'de de dolandırıcılık ve sermaye piyasası yasalarını ihlal etmekle suçlanıyor.

İLGİLİ HABERLER

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Knidos Antik Kenti'ndeki Kaçak Restoran Kaldırılacak, Arkeolojik Kazılar Başlayacak
2
Nijerya'da Silahlı Saldırı: 2'si Polis 7 Kişi Hayatını Kaybetti
3
SETA Panelinde 2024 Türk Dış Politikası ve 2025 Beklentileri Ele Alındı
4
Erzurum'da Sentetik Uyuşturucuyla Yakalanan İranlı Tutuklandı
5
Milli Savunma Bakanı Güler, Batman Valiliğini Ziyaret Etti
6
Yüzlerce STK, Filistin İçin Galata Köprüsü'nde Buluşuyor
7
Antalya'da Üst Geçidin Altında Ceset Bulundu

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler