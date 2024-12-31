Karadağ, Do Kwon'u ABD'ye İade Etti: Kripto Para Skandalında Yeni Gelişmeler

Karadağ, geçtiğimiz yıl tutuklanan kripto para şirketi kurucusu Do Kwon'u ABD'ye iade etti. Kwon, "Terra Luna" ve "TerraUSD" adlı kripto para birimlerinin geliştiricisi ve Terraform Labs şirketinin sahibidir.

Karadağ Emniyet Müdürlüğü, Kwon'un Mart 2023'te sahte belge bulundurmak suçundan tutuklandığını ve 4 aylık hapis cezasının ardından göçmen gözetim merkezinde tutulduğunu açıkladı. Kwon'un, Interpol görevlileri eşliğinde başkent Podgorica'daki havalimanına götürüldüğü ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkililerine teslim edildiği bildirildi.

Açıklamada, Do Kwon hakkında ABD'de devam eden hukuki süreçten bahsedildi ve iade işlemlerinin tamamlandığı kaydedildi. Kwon'un iade durumu, Karadağ'daki Yüksek ve Temyiz mahkemelerinde birkaç kez incelenmiş, ancak mahkeme kararları temyiz aşamasında bozulmuştu.

Adalet Bakanlığı, Kwon'un ABD'ye iade edilmesine karar verildiğini ilan etti. Kwon, daha önce kırmızı bülten ile aranıyordu ve ABD, onu "milyarlarca dolarlık kripto varlık menkul kıymetleri dolandırıcılığını planlamakla" suçluyor.

31 yaşındaki Do Kwon, geçen yıl Karadağ'da tutuklandıktan sonra Haziran 2023'te sahte belge bulundurmaktan 4 aylık hapis cezasına çarptırılmıştı. Ayrıca, Terraform Labs şirketi Ocak ayında ABD'de iflas başvurusunda bulunmuştu.

Kwon, ana vatanı Güney Kore'de de dolandırıcılık ve sermaye piyasası yasalarını ihlal etmekle suçlanıyor.