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Karadağ, Kripto Para Kurucusu Do Kwon'u ABD'ye İade Ediyor

Karadağ, kripto para geliştiricisi Do Kwon'un ABD'ye iade edileceğini açıkladı. Kwon, dolandırıcılık suçlamasıyla hapse girmişti.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 21:04
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 21:04
Karadağ, Kripto Para Kurucusu Do Kwon'u ABD'ye İade Ediyor

Karadağ Adalet Bakanı, Do Kwon'un İadesini Duyurdu

Karadağ Adalet Bakanı Bojan Bozovic, dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanan ve hapis cezası alan Terra Luna ve TerraUSD kripto para birimlerinin geliştiricisi Do Kwon'un ABD'ye iade edileceğini açıkladı.

Son Durum ve İade Süreci

Bakan Bozovic, Kwon'un yanında sahte belge bulundurma suçundan aldığı 4 aylık hapis cezasının bitmesinin ardından göçmen gözetim merkezinde tutulduğunu belirtti. Do'nun ABD'ye iade edileceği kararının alındığını ancak iade zamanına ilişkin herhangi bir yorum yapmadı.

Avukatların Tepkisi

Kwon'un avukatları Goran Rodic ve Marija Radulovic, iade kararını ulusal basından öğrendiklerini ifade ederek, bu kararın öncelikle kendilerine ve müvekkillerine iletilmesi gerektiğini savundu. Avukatlar, Adalet Bakanlığına yaptıkları başvurunun reddedildiğini öne sürdü.

Mahkeme Süreçleri

Kwon'un durumu, Karadağ'daki Yüksek ve Temyiz mahkemelerinde birçok kez görüşülmüş ve iade talepleriyle ilgili mahkeme kararlarının bozulduğu bildirilmişti. Adalet Bakanlığı, Kwon'un iki ülkeye iadesinin şartlarının uygun olduğunu ve nihai kararın Bakan Bozovic'e ait olduğunu duyurdu.

Kırmızı Bülten ve Suçlamalar

Kwon, ABD tarafından milyarlarca dolarlık kripto varlık dolandırıcılığı suçlamasıyla kırmızı bültenle aranıyordu. 31 yaşındaki Do, geçen yıl Karadağ'da tutuklanmış ve Haziran 2023'te sahte belge bulundurma suçundan 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ayrıca, Terraform Labs şirketi de ocak ayında ABD'de iflas başvurusu yapmıştı. Kwon, Güney Kore'de de dolandırıcılık ve sermaye piyasası yasasını ihlal etmekle suçlanıyor.

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