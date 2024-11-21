Karadaği: 'Dünya 5'ten Büyüktür' ve BM'nin Faydası Yok

Dünya İslam Alimleri Birliği Başkanı Karadaği'den Çarpıcı Açıklamalar

Dünya İslam Alimleri Birliği Başkanı Ali Muhyiddin Karadaği, '1. Uluslararası Stratejik Müzakereler Forumu''nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'dünya 5'ten büyüktür' ifadesinin son derece haklı olduğuna dikkat çekti. Karadaği, Birleşmiş Milletler'in Müslümanlar için hiçbir fayda sağlamadığını vurguladı.

Forumda Birlik Mesajı

Karadaği, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ), Diyanet İşleri Başkanlığı ve Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen forumun hayırlı olmasını dileyerek, Müslümanların arasındaki sevgi ve saygının önemine değindi.

Karadaği, sözlerine şöyle devam etti: "Ruhun gıdası Kur'andır. Ruhumuz beslenirse ruhumuz onunla beraber yükselir. Bu birlik ve tek beden, maddi ve manevi gücü sağlar. İslam düşmanları, birliğimizi ve bedenimizi parçalamaya çalıştı."

Mezhepçilik ve Irkçılığın Sonuçları

Osmanlı Devleti'nin parçalanmasının ardından Araplar, Kürtler ve Türkler arasında yaşanan ayrışmalara dikkat çeken Karadaği, "Maalesef bunların hepsi serap oldu," dedi. Yeni bir dünya sistemine geçişin gerekliliğine işaret eden Karadaği, "Birleşmiş Milletler sadece barışı sağlamak için kurulan bir müessese, ama neredeler?" ifadelerini kullandı.

Birlik ve Beraberliğin Önemi

Şark Forum Başkanı Wadah Khanfar da yaptığı konuşmada birlik ve beraberliğin altını çizerek, "Bizi sürekli işgale savaşa sürüklemek istiyorlar. Dağınık olduğumuz için işgale maruz kaldık" dedi. Khanfar, "Buradaki dağıtma projesi geleceğimizi yok etme projesidir," şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Karadaği'ye bir hediye takdim etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ), Diyanet İşleri Başkanlığı ve Şahinbey Belediyesince, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde, "1. Uluslararası Stratejik Müzakereler Forumu" düzenlendi. Programa Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez ile davetliler katıldı.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ), Diyanet İşleri Başkanlığı ve Şahinbey Belediyesince, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde, "1. Uluslararası Stratejik Müzakereler Forumu" düzenlendi. Programa Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez ile davetliler katıldı.