Karadeniz 10. Kitap Fuarı Samsun'da Kapılarını Açtı

Karadeniz 10. Kitap Fuarı, TÜYAP ve Türkiye Yayıncılar Birliği organizasyonuyla Samsun'da başladı; 250 yayınevi, 300'ün üzerinde yazar ve 75 etkinlikle 5 Ekim'e kadar açık.

TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ ve Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından düzenlenen "Karadeniz 10. Kitap Fuarı" Samsun'da başladı.

Açılış ve organizasyon

TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, basın mensuplarına kitapların bilgiye ve bilime giden en önemli kaynaklardan biri olduğunu söyledi.

Fuarın kapsamı ve hedefleri hakkında Ersözlü şu ifadeleri kullandı: "9 gün boyunca bölge halkını, gençlerimizi, öğrencilerimizi kitapla buluşturacak önemli bir kültür etkinliği. 10 yıldır aralıksız devam eden bir etkinlik. Bu süre içinde 2 binin üzerinde yayınevini, 1,5 milyonun üzerinde ziyaretçiyi buluşturan önemli bir organizasyon. Fuarın bugünlere gelmesinde bölge halkının çok büyük emeği, desteği var. Halkımıza bu fuarı takip etmelerinden dolayı çok teşekkür ederim."

Program ve katılımcılar

Ersözlü, fuarda çok sayıda yazar ve etkinlik olacağını belirterek şunları kaydetti: "Türkiye'nin en önemli şairleri, yazarları, eleştirmenleri 9 gün boyunca fuarda takipçileriyle buluşuyor, etkinlikler yapıyorlar. Fuara 250 yayınevi iştirak ediyor. İlk kez görücüye çıkan eserler var. Aynı zamanda 75 etkinlik olacak. 300'ün üzerinde yazar İstanbul'dan, İzmir'den, Ankara'dan gelerek okurlarıyla, takipçileriyle buluşacak. Şiir dinletileri, söyleşiler, panellerle renkli bir atmosferde geçecek fuar olacak. Geçen sene 230 bin civarında ziyaretçi ile kapamıştık fuarı. Samsun Büyükşehir Belediyemizin, Milli Eğitim Müdürlüğümüzün katkılarıyla bu yıl 250 binin üzerinde ziyaretçiyi fuarımızda ağırlamayı hedefliyoruz."

TÜYAP Samsun Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Karadeniz 10. Kitap Fuarı, 5 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

