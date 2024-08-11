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Karadeniz Bölgesi İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

Ordu, Giresun ve Trabzon için şiddetli yağış uyarısı yapıldı, sel ve heyelan risklerine karşı dikkatli olunmalı.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 12:50
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 12:50
Karadeniz Bölgesi İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ordu ile Giresun ve Trabzon'un batı kesimleri için yoğun yağışların etkisini artıracağı uyarısında bulundu.

Yağışlar Akşam Saatlerine Kadar Devam Edecek

Yapılan açıklamaya göre, Ordu çevresindeki sağanak yağışların, akşam saatlerine kadar doğu bölgelerinde kuvvetli olacağı, öğle saatlerinden sonra ise Giresun ve Trabzon'un batısında yerel olarak güçleneceği öngörülüyor.

Dikkatli Olunması Gereken Durumlar

Yağış sonrası oluşabilecek sel, su baskınları, yıldırım düşmesi, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuz olaylar için vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

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