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Karadeniz Bölgesi'nde Cumhuriyet'in 101. Yıl Kutlamaları

Karadeniz Bölgesi'nde Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Törenlerde vatandaşlar ve protokol üyeleri bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 14:46
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 14:46
Karadeniz Bölgesi'nde Cumhuriyet'in 101. Yıl Kutlamaları

Karadeniz Bölgesi'nde Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları

Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü vesilesiyle Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta kapsamlı törenler düzenlendi. Bu özel gün, şehirlerde coşkulu bir şekilde kutlandı.

Trabzon'daki Etkinlikler

Trabzon'daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, Vali Aziz Yıldırım'ın makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Yıldırım, daha sonra 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda gerçekleştirilen törende, güvenlik güçleri, vatandaşlar ve öğrencilerle bir araya geldi. Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Vali Yıldırım, konuşmasında, "Cumhuriyetimizi daha güçlü yarınlara taşımak için duyduğumuz sorumluluğu hatırlıyoruz," dedi. Öğrencilerin gösterileri ve çeşitli yarışmalarla kutlamalar devam etti.

Ordu'da Duygusal Anlar

Ordu'da, Vali Muammer Erol, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Gökhan Kocaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in katılımıyla gerçekleştirilen törende, Cumhuriyet'in önemine vurgu yapıldı. Erol, "Bu toprakları vatan yapan tüm şehitlerimize minnettarız," ifadelerini kullandı. Tören sırasında öğrenciler şiirler okudu ve halk oyunları sergilendi.

Giresun, Rize ve Artvin Törenleri

Giresun'daki kutlamalarda Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, halkın bayramını kutladı ve çeşitli etkinlikler düzenlendi. Rize'de Valiliğin önünde yapılan tören, gençliğin ve teknolojinin yüzyılı sözüyle dikkat çekti. Artvin'de ise Vali Turan Ergün, Cumhuriyetin kazanımlarının önemine değindi.

Gümüşhane ve Bayburt'ta Coşku

Gümüşhane'deki kutlamalar, toplumsal bağlılık ve bağımsızlık mesajlarıyla zenginleşti. Bayburt'ta ise halk oyunları ve askeri gösterilerle bayram coşkusu yaşandı. Vali Mustafa Eldivan, Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkma sözü verdi.

Karadeniz Bölgesi genelinde yapılan etkinliklerde halk, toplumsal birlik ve beraberlik ruhunu bir kez daha pekiştirmiştir.

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