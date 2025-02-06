Karadeniz'de 1028 Köy Yolu Ulaşıma Kapalı

Karadeniz'de 1028 Köy Yolu Ulaşım Sorunu

Giresun, Rize, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon ve Ordu'da toplam 1028 köy yolu kar yüzünden ulaşıma kapandı. Giresun'da kar yağışı etkili olurken, il merkezinde 40, Alucra'da 32, Bulancak'ta 51 ve diğer ilçelerde toplamda 432 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ekiplerinin 58 iş makinesiyle kapalı yolları açma çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, özellikle kırsal bölgelerdeki vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildiriyor.

Rize ve Diğer İllerdeki Durum

Rize'de karın etkili olduğu 32 köy yolu kapalı durumda. Ardeşen, Çayeli, Derepazarı ve İkizdere gibi ilçelerde yol açma çalışmaları sürüyor. Bayburt'ta Demirözü ilçesinde ise 13 köy yoluyla ulaşım sağlanamıyor. Bu bölgelerde de İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri karla mücadeleye devam ediyor.

Gümüşhane ve Trabzon'daki Çalışmalar

Gümüşhane'de 223 köy yolu ulaşıma kapalı. Çalışmalar için 34 araç ve 68 personel görev yapıyor. Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizleme işlemlerine devam ediyor. Trabzon'da ise 205 mahalleye ulaşım sağlanamıyor ve ekipler kapalı yolları açmaya kararlılıkla devam ediyor.

Ordu'da Karla Mücadele

Ordu'da kar yağışı nedeniyle 123 köy yolu ulaşıma kapandı. 19 ilçede 615 personel ve 324 araç ile karla mücadele çalışmaları gerçekleştiriliyor. Ekipler, öncelikli olarak hasta ve cenaze hizmetlerine müdahale ettiklerini açıkladı. Ayrıca, vatandaşların kar lastiği ve zincir kullanmaları konusunda uyarılar yapıldı.

Ordu'da kar nedeniyle 123 köy yolu ulaşıma kapandı. 19 ilçede 615 personel, 324 araç ve iş makinesiyle karla mücadele çalışmasına başlandı.

Ordu'da kar nedeniyle 123 köy yolu ulaşıma kapandı. 19 ilçede 615 personel, 324 araç ve iş makinesiyle karla mücadele çalışmasına başlandı.