DOLAR
35,89 0,04%
EURO
37,28 0,26%
ALTIN
3.302,05 0,09%
BITCOIN
3.534.769,54 -1%

Karadeniz'de 1028 Köy Yolu Ulaşıma Kapalı

Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı nedeniyle 1028 köy yoluna ulaşılamıyor. Ekipler, yolları açmak için çalışmalara hız verdi.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 13:45
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 14:10
Karadeniz'de 1028 Köy Yolu Ulaşıma Kapalı

Karadeniz'de 1028 Köy Yolu Ulaşım Sorunu

Giresun, Rize, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon ve Ordu'da toplam 1028 köy yolu kar yüzünden ulaşıma kapandı. Giresun'da kar yağışı etkili olurken, il merkezinde 40, Alucra'da 32, Bulancak'ta 51 ve diğer ilçelerde toplamda 432 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ekiplerinin 58 iş makinesiyle kapalı yolları açma çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, özellikle kırsal bölgelerdeki vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildiriyor.

Rize ve Diğer İllerdeki Durum

Rize'de karın etkili olduğu 32 köy yolu kapalı durumda. Ardeşen, Çayeli, Derepazarı ve İkizdere gibi ilçelerde yol açma çalışmaları sürüyor. Bayburt'ta Demirözü ilçesinde ise 13 köy yoluyla ulaşım sağlanamıyor. Bu bölgelerde de İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri karla mücadeleye devam ediyor.

Gümüşhane ve Trabzon'daki Çalışmalar

Gümüşhane'de 223 köy yolu ulaşıma kapalı. Çalışmalar için 34 araç ve 68 personel görev yapıyor. Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizleme işlemlerine devam ediyor. Trabzon'da ise 205 mahalleye ulaşım sağlanamıyor ve ekipler kapalı yolları açmaya kararlılıkla devam ediyor.

Ordu'da Karla Mücadele

Ordu'da kar yağışı nedeniyle 123 köy yolu ulaşıma kapandı. 19 ilçede 615 personel ve 324 araç ile karla mücadele çalışmaları gerçekleştiriliyor. Ekipler, öncelikli olarak hasta ve cenaze hizmetlerine müdahale ettiklerini açıkladı. Ayrıca, vatandaşların kar lastiği ve zincir kullanmaları konusunda uyarılar yapıldı.

Ordu'da kar nedeniyle 123 köy yolu ulaşıma kapandı. 19 ilçede 615 personel, 324 araç ve iş...

Ordu'da kar nedeniyle 123 köy yolu ulaşıma kapandı. 19 ilçede 615 personel, 324 araç ve iş makinesiyle karla mücadele çalışmasına başlandı.

Ordu'da kar nedeniyle 123 köy yolu ulaşıma kapandı. 19 ilçede 615 personel, 324 araç ve iş...

Ordu'da kar nedeniyle 123 köy yolu ulaşıma kapandı. 19 ilçede 615 personel, 324 araç ve iş makinesiyle karla mücadele çalışmasına başlandı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda 3 Ayrı Kaza: 3 Yaralı
2
Bahreyn ve Türkiye Arasındaki İlişkiler 50 Yıla Ulaşıyor
3
2025 YÖKDİL Sınavı Giriş Belgeleri Erişime Açıldı!
4
BM, Nijerya'da Açlıkla Mücadele İçin 2,5 Milyar Dolar Ayırdı
5
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: 2025'te Kahramanmaraş'ta 74 Bin Bağımsız Bölüm Tamamlanacak
6
YÖK'ten Deprem Bölgesindeki Üniversitelerin Çarpıcı Yayın Başarıları

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış