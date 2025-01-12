Karadeniz'de 4,3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Karadeniz'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti, derinliği 8,99 km olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 18:21
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 18:21
Karadeniz'de 4,3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Karadeniz'de Deprem Panik Yarattı

Karadeniz'de bugün saat 17.49'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, depremin merkez üssü Karadeniz olarak tespit edildi.

Derinliği ve Yerleşim Merkezleri

Bu sarsıntı, en yakın yerleşim merkezine 279,48 kilometre uzaklıkta gerçekleşirken, depremin derinliği ise 8,99 kilometre olarak belirlendi. Yaşanan bu doğal olay, çevre bölgelerde endişe şekillendirdi.

Gelişmeleri takip etmekte fayda var.

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