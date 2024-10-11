DOLAR
34,29 -0,37%
EURO
37,56 -0,11%
ALTIN
2.913,55 -0,93%
BITCOIN
2.082.332,02 -1,67%

Karadeniz'de 4,8 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti

Amasra kaymakamı, depremle ilgili incelemelerin sürdüğünü ve henüz bir ihbar alınmadığını bildirdi.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 10:52
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 10:52
Karadeniz'de 4,8 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti

Karadeniz Bölgesi'nde Deprem

Karadeniz açıklarında 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, depremin merkez üssü saat 10.16'da belirlendi.

Depremin Detayları

Depremin Bartın ilinin Amasra ilçesine 119,64 kilometre uzakta ve 9,33 kilometre derinlikte gerçekleştiği tespit edilmiştir.

Amasra Kaymakamı'ndan Açıklama

Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar gelen bir ihbar yok. Araştırma ve incelemelerimiz sürüyor. Arazide olduğum için depremin etkisini hissetmedim ama ilçe merkezinde bazı vatandaşların hissettiğini duyuyorum." dedi.

İLGİLİ HABERLER

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Irak'tan Eilat'a İHA Saldırısı: Şii Milislerden İşgal Protestosu
2
Kanada, İsrail'in UNIFIL Askerlerine Saldırısını Kınadı
3
Türkistan: Türk Dünyasının Manevi Başkenti
4
İstanbul'da Cinayetleri Övücü Paylaşımlar Yapan Şüpheli Tutuklandı
5
Yapı Ustalarında Yetki Belgesi Zorunluluğu Yolda
6
Kahverengi Kokarca Tehdidine Karşı Fındık Üreticileri Birleşiyor
7
Eşinin Tayin İstememesi Boşanma Sebebi Oldu

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak