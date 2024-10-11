Karadeniz'de 4,8 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti

Karadeniz Bölgesi'nde Deprem

Karadeniz açıklarında 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, depremin merkez üssü saat 10.16'da belirlendi.

Depremin Detayları

Depremin Bartın ilinin Amasra ilçesine 119,64 kilometre uzakta ve 9,33 kilometre derinlikte gerçekleştiği tespit edilmiştir.

Amasra Kaymakamı'ndan Açıklama

Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar gelen bir ihbar yok. Araştırma ve incelemelerimiz sürüyor. Arazide olduğum için depremin etkisini hissetmedim ama ilçe merkezinde bazı vatandaşların hissettiğini duyuyorum." dedi.