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Karadeniz'de Fırtına İnebolu ve Cide'de Sahil Hasarına Yol Açtı

İnebolu ve Cide'de fırtına nedeniyle oluşan dalgalar sahilde hasara neden oldu, güvenlik önlemleri alındı.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 17:30
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 18:08
Karadeniz'de Fırtına İnebolu ve Cide'de Sahil Hasarına Yol Açtı

Karadeniz'deki Fırtına İnebolu ve Cide'yi Vurdu

Karadeniz'de etkisini sürdüren güçlü fırtına, Kastamonu'nun İnebolu ve Cide ilçelerinde büyük hasara yol açtı. İnebolu Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan ölçümlere göre, fırtınanın hızı saatte 92 kilometreye kadar ulaştı. Bu durum, denizde de yaklaşık 6 metreye yakın dalgaların oluşmasına sebep oldu.

Dalgalar Sahil Tesislerine Zarar Verdi

Olası tehlikeleri önlemek amacıyla, dalgaların sahildeki çocuk oyun parkı ve tretuvarlarda ciddi hasara neden olduğu bildirildi. İnebolu Belediyesi ekipleri, hasar gören alanlarda güvenlik önlemleri alarak, çevreye şerit çekti.

Cide Yolu Taş ve Çakıllarla Kaplandı

Cide ilçesinde ise, dalgaların kıyıya vurması sonucu molozlar ve çakıllar sahil yolunu kapladı. Karayolları ekipleri, bu taş ve çakılları temizlemek için hızlı bir şekilde çalışma başlattı. Bölgedeki temizlik çalışmaları sürerken, güvenlik önlemleri de devam ediyor.

Karadeniz'de etkili olan fırtına nedeniyle oluşan dalgalar, Kastamonu'nun İnebolu ve Cide...

Karadeniz'de etkili olan fırtına nedeniyle oluşan dalgalar, Kastamonu'nun İnebolu ve Cide ilçelerinin sahilinde hasara yol açtı.

Karadeniz'de etkili olan fırtına nedeniyle oluşan dalgalar, Kastamonu'nun İnebolu ve Cide...

Karadeniz'de etkili olan fırtına nedeniyle oluşan dalgalar, Kastamonu'nun İnebolu ve Cide ilçelerinin sahilinde hasara yol açtı.

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